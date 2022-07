Rate mai mari pentru românii cu credite în lei. BNR a majorat IRCC, iar indicele ROBOR bate record după record

Banca Națională a majorat joi, 30 iunie, valoarea IRCC, indicele în funcție de care se calculează dobânzile la creditele acordate de bănci după luna mai a anului 2019. Astfel IRCC a ajuns la 2,65%, față de 1,86% cât era până acum. Noul procent se va aplica din iulie până în septembrie inclusiv. Această majorare înseamnă că românii vor plăti rate mai mari, potrivit spotmedia.ro.

Indicele ROBOR, noi recorduri

Chiar și așa IRCC este mult sub ROBOR, indicele după care se calculează ratele la creditele în lei contracte înainte de luna mai a anului 2019.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează ratele creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 6,44% pe an, un nivel similar fiind înregistrat doar în 18 noiembrie 2011, potrivit datelor publicate pe site-ul oficial al BNR. La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era de 3,02% pe an.

Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la pragul de 6,58% pe an, iar indicele la 12 luni a crescut la 6,72% pe an.

Cum scăpați de ratele uriașe

Românii care au credite în lei contractate înainte de luna mai a anului 2019 își pot reduce ratele dacă solicită refinanțări. Practic ei pot solicita trecerea de la calculul raportat la ROBOR, la cel care se raportează la IRCC, care este totuși mai mic.

Pe piața bancară sunt oferte mai bune, iar unele instituții oferă chiar și rate fixe pentru o anumită perioadă sau chiar pe toată durata creditului. Dacă mai aveți mult de plătit la un credit trebuie să știți că o refinanțare să poate reduce rata și 30%.

Există însă unele costuri suplimenare. „Dacă te duci şi faci refinanţarea la o altă bancă decât banca de unde ai luat creditul atunci mai este costul de scrisoare de refinanţare care este de 300+500 de lei sumă fixă, depinda de banca la care ai creditul. Apoi sunt costurile cu terţii, adică cu notarul, cu evaluatorul, pentru că trebuie să muţi ipoteca de pe imobil de la o bancă la alta (doar în cazul creditelor imobiliare”, a explicat Irina Chiţu, analist financiar, la Antena 3.