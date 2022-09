Avocat celebru, scandalizat de factura la energie. Proces colectiv împotriva furnizorilor de curent

“După ce am făcut un video (acum două zile) și l-am publicat, unde îndrumam oamenii cum să facă să conteste factura la curent dacă are o valoare ieșită din comun, mă trezesc ieri cu o factură la un apartament de domiciliu cu 2 camere, unde nu consumam mai mult decât ce am scris mai sus, câteva sute de lei, de 3400 de lei.

Prin urmare, voi proceda și eu așa cum i-am îndrumat și pe potențialii petenți, să conteste facturile nesimțite. Mă gandesc în mod serios ca alături de colegii mei din societate să inițiem un proces colectiv pe furnizori separați cu grupuri separate prin care să le cerem acestora, plata de daune și despăgubiri morale pentru sarabanda pe care o fac de 9 luni de zile plus anularea facturilor aferente și restituirea sumelor de bani încasate pe acestea”.

Avocatul spune și ce trebuie făcut în cazul în care ați primit o astfel de factură și doriți să o contestați

“- Notificăm în scris furnizorul de energie și contestăm întinderea valorii facturii;

– Solicităm furnizorului de energie să pună la dispoziție metrologia contorului și verificăm cu indexul vechi dacă nu cumva apare o discrepanța;

– Dacă nu primim răspuns favorabil în maxim 15 zile, trimitem plângerea la ANRE la departamentul de protecție a consumatorului sau direct la ANPC;

– În pararel deschidem o acțiune în instanța pentru anularea facturilor;” a explicat apărătorul.

În această săptămână mai multe celebrități și-au exprimat indignarea și nemulțumirea cu privire la valoarea facturilor primite. Dana Budeanu, Dorian Popa, Oana Roman, Ruby, sunt doar câteva dintre vedetele care s-au arătat șocate în momentul în care au primit facturile la energie eletrică. Cert este ca aceste factur pot fi contestate și probabil furnizorii de curent se vor trezi cu un val de procese din această cauză.