Zbor cu probleme deasupra Turciei. Mai mulți răniți în timpul unei curse cu turbulențe

Avion pus în pericol de turbulențe, deasupra Turciei, într-un zbor cu destinația Dublin. Un număr de 12 persoane, pasageri și membri ai echipajului au avut de suferit.

Cursa aviatică a decolat de la Doha, din Qatar și a avut ca destinație Dublin, capitala Irlandei. Incidentul neplăcut s-a petrecut deasupra Turciei, iar 12 persoane, șase pasageri și șase membri ai echipajului au fost răniți.

Zborul aparținea companiei Qatar Airways, având indicativul QR107. În timp ce survola teritoriul turc, acest avion a fost pus în pericol de turbulențe. Un număr de 12 persoane au fost rănite, la bord. în timpul deplasării spre Dublin, relatează CNN.

Acest avion a aterizat, în cele din urmă, pe Aeroportul din Dublin cu puţin înainte de ora locală 13.00 (15.00, ora României). Aici au fost mobilizate serviciile de urgenţă, poliţia aeroportuară şi pompieri salvatori, pentru preluarea răniților. Informația a fost confirmată de reprezentanții aeroportului din capitala Irlandei.

Zborul Qatar Airways QR107 a fost afectat de turbulenţe în timp ce survola Turcia, precizează aeroportul. Aterizarea de la Dublin, pentru avion, a decurs fără probleme, cu toate acestea.

