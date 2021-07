În mijlocul războiului dintre Ludovic Orban și Florin Cîțu pentru șefia partidului, liderul PNL Alba acuză disperarea politicienilor de a ajunge într-o funcție pe care nu o merită, atitudinile lor de a înfinge cuțite în spatele celuilalt conducând la dezbinarea partidului. Mircea Hava face un apel la unitate și la onoarea liberalilor.

Ei bine, dacă vrem ca orice înțelegere să fie durabilă și serioasă, eu zic că nu ne putem baza decât pe luciditate, pe onoare, pe ce știm că funcționează, pe ce-si doresc cei mai mulți și mai munciți oameni din PNL Alba – construcție, nu distrugere. Avem șansa de a face lucrurile ținând cont de echipă, nu de miza și intriga unora născuți nemulțumiți. Cel puțin, eu pentru asta am pledat și când am ales să merg mai departe alături de oameni care mi-au întors nu o dată spatele, dar nu i-am judecat. Avem în spate trecutul și experiența ce confirmă: la Alba a fost și e nevoie de toți, de fiecare membru, de Ion Dumitrel, de Hava, de amândoi, în încercarea de a păstra ce s-a câștigat în zeci de ani, dar și pentru a duce lucrurile în direcția unui PNL pregătit să salveze o echipă și o țară, nu să le pună la pământ și să se și mândrească cu asta.

Fără unitate, PNL Alba se va îndoi după cum bate vântu de la București. Pierde și câștigă după ce face sau nu face guvernul. Dar dacă ne păstrăm onoarea în ogradă, vom câștiga indiferent de cine e premier. Iar premierii, ne place sau nu, vin și pleacă. Noi am luptat întotdeauna pentru noi și binele Albei, nu pentru ca cineva să se plimbe învelit în mantie și pe-un cal alb, în curte, la Palatul Victoria. Indiferent cine! Alba nu trebuie și nu poate fi sacrificată, ca organizație, pentru combinațiile și uneltirile unora care n-au avut niciodată decât dorința de a se cățăra pe cadavre. Oameni care-ți arată bomboana sau nuiaua, în funcție de ce-ți cer, pentru care te-ai ridicat de la masă dar ei și-au dorit locul din capul mesei. Singura întrebare pe care mi-o pun cu voce tare e asta: e momentul să se piardă tot, în PNL, din cauza celor care dezmembrează dar n-au ce pune la loc?

Până să se ivească zorii, e nevoie să umbli prin întuneric. Suntem destui cu făclii aprinse, cu principii și morală, ca să luminăm drumu’. Suntem tot noi, cei care am câștigat în echipă, fără să acceptăm pe nimeni care ne-a-ndemnat sa ne vânăm între noi.

Mircea Hava dezminte zvonurile. Nu îl susține pe Orban

Întrebat de jurnaliști despre conflictul din PNL, liderul filialei din Alba, Mircea Hava, a declarat, spre finele lunii iunie, că în interiorul partidului „nu este nicio luptă”. Potrivit unor surse politice, Mircea Hava, de la Alba, ar înclina mai degrabă spre tabăra Orban, însă ceilalţi lideri locali ar vrea să organizaţia Alba să îl susţină pe Florin Cîţu.

„Eu nu mă duc la bătălii de genul ăsta, eu am o singură luptă – vreau un partid care să rămână și să guverneze România încă cel puțin patru ani de zile. Mă gândesc la opt ani de zile. (…) Eu încă nu m-am declarat… Eu nu sunt dintre cei care sar primii, poate găsesc un loc în față. (Reporter: Dar prima dată ați spus că e domnul Orban…) Nu, nu, nu. Mi s-au luat vorbele, pentru că se poate face lucrul acesta, (și au fost scoase din context – n.r.). În momentul în care eu spun „Susțin pe cutare”, da, dar asta după ce mă voi întâlni cu primarii și cu oamenii cu care am construit 30 de ani. Să știți că nu am fost de capul meu”, a spus Mircea Hava.

„Și încă ceva”, a mai adăugat liberalul, „să nu credeți toate poveștile astea conform cărora suntem dezbinați. Este o mare prostie. Suntem împreună și vom construi împreună ceea ce trebuie”.