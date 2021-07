Premierul Florin Cîțu neagă înlăturarea din funcție a fostului ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, pe motiv că nu ar avea parte de susținerea sa politică. Premierul a transmis că fostul ministru face parte din organizația Prahova, care nu și-a exprimat până în prezent susținerea politică pentru o anumită tabără a PNL.

Premierul României a subliniat, în cadrul unei conferințe de presă de la Craiova, importanța proiectelor de la Ministerul Finanțelor și continuarea lor într-un ritm accelerat. Florin Cîțu a spus, în luna iunie, că își evaluează zilnic miniștrii și îi ține sub observație. Joi după-masă, acesta a subliniat că era normal să înceapă evaluarea ministerelor cu cel pe care l-a reprezentat la rândul său.

”Este important ca proiectele de la Ministerul Finanţelor să continue într-un ritm alert. Am promis că voi face o analiză a tututor ministerelor şi era normal să încep cu analiza ministerului unde eu am propus ministrul (…) Este important ca proiectele de la Ministerul Finanţelor să continue într-un ritm alert pentru că este nevoie de ele pentru România”, a declarat, joi seară, la Craiova, Florin Cîţu.

Premierul României a mai spus că demnitarii aflați la conducerea ministerelor trebuie să performeze, iar activitatea lui Alexandru Nazare se pare că nu l-a mulțumit pe șeful Executivului. ”Contează cel mai mult ca echipa guvernamentală să performeze, nu este vorba despre numele unui ministru X sau Y este vorba despre toată echipa, iar resposabilitatea mea în faţa românilor este ca toată echipa să performeze. Atunci când văd că avem undeva dificultăţi în a performa nu voi da înapoi pentru a lua decizia cea mai bună pentru români”, a spus Cîţu.

Florin Cîțu, acuzat de ipocrizie? A lăudat activitatea lui Nazare

În același timp, fostul ministru al Finanțelor a declarat, joi seară, că i-a transmis premierului, la momentul solicitării demisiei, că nu are motive să și-o depună, mai ales în contextul în care Florin Cîțu a lăudat în fiecare conferință activitatea ministerului. Alexandru Nazare a mai dezvăluit că nu a mai discutat față în față cu premierul încă din luna martie.

„Am primit un telefon de la premier marţi. M-am bucurat foarte mult că am ocazia să discutăm faţă în faţă, pentru că din primele zile ale lunii martie nu am mai avut această ocazie. Am încercat, am comunicat, am transmis adrese, am încercat să găsesc alte căi. Am fost la discuţie, premierul mi-a solicitat demisia, am încercat să prezint rezultatele pentru care cred că activitatea ministerului este bună, indicatorii macroeconomici şi faptul că din toate punctele de vedere activitatea ministerului nu ar reclama o astfel de decizie.

Premierul mi-a spus că nu am alte opţiuni, demisie sau remaniere. Aceasta a fost discuţia. Mi-am dat seama că nu am cum să iau o decizie pentru că a doua zi pregăteam emisiunea de eurobonduri. Premierul şi în cursul zilei de ieri mi-a dat mesaje că aştepta demisia. După care i-am dat un mesaj în care i-am spus că nu am niciun motiv să-mi dau demisia, mai ales că domnia sa în fiecare conferinţă a lăudat activitatea noastră”, a declarat Alexandru Nazare.

Întrebat dacă este de părere că a fost remaniat pentru că nu a ales tabăra lui Florin Cîțu, fostul ministru al Finanțelor a spus: ”Nu este vorba de rezultate, este vorba de echipă și de aici am dedus că e vorba de decizia pe care am luat-o să nu mă alătur echipei. În imaginea respectivă, de la momentul lansării candidaturii, lucru pe care l-am făcut asumându-mi o neutralitate. Eu o consider o decizie înțeleaptă pentru că eu nu am vrut să introduc Ministerul Finanțelor în discuțiile despre competiția internă”.