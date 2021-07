”Azi, după o discuție cu membrii coaliției la prima oră am transmis președintelui Klaus Iohannis propunerea de revocare a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. A avut posibilitatea să-și prezinte demisia, a preferat să fie revocat. Am transmis propunerea ca eu să fiu ministru interimar.

În cursul zilei de marți am informat toți liderii coaliției despre intenția mea de a cere demisia dlui Nazare”, a a nunțat Florin Cîțu.

Ulterior, Alexandru Nazare a explicat felul în care premierul Florin Cîțu i-a transmis că îi cere demisia. Nazare a dezvăluit că nu am mai discutat față în față cu Cîțu încă din luna martie.

„Am primit un telefon de la premier marţi. M-am bucurat foarte mult că am ocazia să discutăm faţă în faţă, pentru că din primele zile ale lunii martie nu am mai avut această ocazie. Am încercat, am comunicat, am transmis adrese, am încercat să găsesc alte căi. Am fost la discuţie, premierul mi-a solicitat demisia, am încercat să prezint rezultatele pentru care cred că activitatea ministerului este bună, indicatorii macroeconomici şi faptul că din toate punctele de vedere activitatea ministerului nu ar reclama o astfel de decizie.

Premierul mi-a spus că nu am alte opţiuni, demisie sau remaniere. Aceasta a fost discuţia. Mi-am dat seama că nu am cum să iau o decizie pentru că a doua zi pregăteam emisiunea de eurobonduri. Premierul şi în cursul zilei de ieri mi-a dat mesaje că aştepta demisia. După care i-am dat un mesaj în care i-am spus că nu am niciun motiv să-mi dau demisia, mai ales că domnia sa în fiecare conferinţă a lăudat activitatea noastră”, a declarat Alexandru Nazare la Antena 3.

Întrebat dacă este de părere că a fost remaniat pentru că nu a ales tabăra lui Florin Cîțu, acesta a răspuns: ”Nu este vorba de rezultate, este vorba de echipă și de aici am dedus că e vorba de decizia pe care am luat-o să nu mă alătur echipei. În imaginea respectivă, de la momentul lansării candidaturii, lucru pe care l-am făcut asumându-mi o neutralitate. Eu o consider o decizie înțeleaptă pentru că eu nu am vrut să introduc Ministerul Finanțelor în discuțiile despre competiția internă”.