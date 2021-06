Premierul Florin Cîțu s-a deplasat, joi, 17 iunie, la Alba Iulia, unde a purtat diverse discuții pe teme politice cu colegii filialei locale. O răsturnare de situație se pare că a ajut loc în PNL Alba, liderul organizației, Mircea Hava, declarând că nu îl susține pe Ludovic Orban la șefia organizației politice.

Florin Cîțu a sugerat, la finalul întâlnirii cu colegii de partid, că a reușit să îi convingă să-l susțină la șefia formațiunii politice. „Am convins o Românie să fiu prim-ministru și să fiu susținut de o coaliție, cred că e mai simplu să conving niște colegi să mă susțină la președinția PNL”, s-a exprimat Florin Cîțu.

Mircea Hava dezminte zvonurile. Nu îl susține pe Orban

Întrebat de jurnaliști despre conflictul din PNL, liderul filialei din Alba, Mircea Hava, a declarat că în interiorul partidului „nu este nicio luptă”.

Potrivit unor surse politice, Mircea Hava, de la Alba, ar înclina mai degrabă spre tabăra Orban, însă ceilalţi lideri locali ar vrea să organizaţia Alba să îl susţină pe Florin Cîţu.

„Eu nu mă duc la bătălii de genul ăsta, eu am o singură luptă – vreau un partid care să rămână și să guverneze România încă cel puțin patru ani de zile. Mă gândesc la opt ani de zile. (…) Eu încă nu m-am declarat… Eu nu sunt dintre cei care sar primii, poate găsesc un loc în față. (Reporter: Dar prima dată ați spus că e domnul Orban…) Nu, nu, nu. Mi s-au luat vorbele, pentru că se poate face lucrul acesta, (și au fost scoase din context – n.r.). În momentul în care eu spun „Susțin pe cutare”, da, dar asta după ce mă voi întâlni cu primarii și cu oamenii cu care am construit 30 de ani. Să știți că nu am fost de capul meu”, a spus liberalul Mircea Hava.

PNL Alba se află în primele cinci organizaţii ca număr de delegaţi.

Cîțu a evitat să răspundă. Nu există conflict în PNL

Florin Cîțu a fost întrebat dacă este susținut de liderul PNL Alba la șefia partidului, însă premierul României a refuzat să ofere un răspuns clar.

Liberalul Mircea Hava a mai precizat că prioritatea sa, la momentul actual, este ca România să primească banii promiși prin PNRR. „Sunt aproape 80 de miliarde de euro care intră în România. Nu vă gândiți la PNRR-ul ăsta care deja (…) a aburit mințile și nu mai văd 50 de miliarde – vorbesc cu aproximație, deci 47 de miliarde – care vin pe cadrul financiar multi-anual, pentru care trebuie să se facă o grămadă de chestiuni. Asta mă pasionează și asta mă face să vin și acasă foarte des. Domnul Cîțu se ocupă de lucrurile astea”, s-a exprimat liderul PNL Alba.

„Și încă ceva”, a mai adăugat liberalul, „să nu credeți toate poveștile astea conform cărora suntem dezbinați. Este o mare prostie. Suntem împreună și vom construi împreună ceea ce trebuie”.