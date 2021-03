Fostul preşedinte Traian Băsescu a avertizat, joi seară, la România TV, că măsurile progresive luate de autorităţi pentru stoparea creşterii numărului de persoane infectate nu vor avea efectul scontat.

„Singura soluţie în acest moment este lockdown-ul, pe modelul stării de urgenţă”

Actualul europarlamentar critică autorităţile pentru că nu acţionează destul de ferm pentru a controla populaţia indisciplinată. Acesta dă exemplul mai multor cluburi de noapte din Bucureşti, care au organizat în starea de alertă petreceri cu sute de oameni, primind maximum o amendă şi apoi funcţionând în continuare.

„Românii trebuie să înțeleagă că suntem în pandemie. În al doilea rând, cei care au fost însărcinați să gestioneze această situație au luat mereu decizii oscilante. De la Bruxelles s-a dat atenționare din februarie să nu slăbim măsurile, iar noi ce am făcut? S-a mers la Cotroceni și s-a decis politic deschiderea școlilor. În al treilea rând, trebuie să recunoaștem că avem o populație indisciplinată.

Băsescu: „Cluburile de noapte sunt protejate de Poliție și Jandarmerie”

Oamenii merg la schi, petrecerile se țin lanț, jandarmii merg doar la maneliști, dar la vreun club din București nu am văzut vreo descindere, Bianca Drăgușanu nu poate fi deranjată. Sunt protejate, nu știu de cine, poate chiar protecție politică, dar nu știu sigur, că nu mă învârt în aceleași cercuri cu patroni de cluburi. Cert e că pe cei din cluburile de noapte îi vedem cum beau șticle de șampanie și pe cetățenii care protestează îi vedem luați la bastoane.

„Cîţu ar trebui să angajeze un comunicator. Nu merge anunţarea răstită a restricţiilor”

Îl vedem pe Vela cum nu-l interesează de măsuri. În condițiile astea, oamenii zic că de ce lor să li se aplice și altora nu. Lockdownul este necesar în momentul de față, dacă vrem să diminuăm numărul morților. Această tulpină este mult mai agresivă, a ajuns de 3 luni și în România, deci singura soluție e lockdown. Până să ne vaccinăm, trebuie să stăm cuminți acasă, mai ales că nu avem deocamdată numărul de vaccinuri.

Îndrăznesc aproape să spun că este o binefacere greva de la metrou, pentru că transportul public este cel mai mare ventilator de răspândire a bolii. Eu am venit de la aeroport și am făcut o oră și 10 minute până în București. S-a trecut la transportul individual, care este mult mai igienic decât transportul public. Problema e încrederea populației în deciziile anunțate. Cea mai mare eroare este anunțarea lor răstită. Așa am făcut și eu cu scăderea salariilor (n.r. – scăderea salariilor bugetarilor în timpul crizei economice de acum 10 ani). Aceasta este cea mai mare greșeală în parteneriat cu populația. Cîțu ar trebui să angajeze un comunicator care să explice, apoi să prezinte concluziile, comunicarea lor răstită nu merge”, a spus Traian Băsescu la România TV.