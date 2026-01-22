Aventurile lui „James Bond de Chişinău” la Moscova sau începutul răzmeriţei în rândul prietenilor Rusiei din Moldova

Republica Moldova. Reţinerea lui Serghei Mişin la Moscova sub acuzaţia de de spionaj în favoarea Chişinăului provoacă mari nedumeriri.

Născut într-o familie de nomenclaturişti ruşi, Mişin a fost educat din fragedă copilărie să renege valorile naţionale româneşti. Ajungând la maturitate, Serghei Mişin, întotdeauna s-a aflat în serviciul Rusiei şi ai celor care au promovat şi mai continuă să promoveze politica Kremlinului.

Fiul unui comunist pro-rus dedicat, prieten şi consilier al lui Igor Dodon, condamnat pentru escrocherie la Chişinău, cel care i-a cedat partidul lui Ilan Şor şi care este protejatul interlopului fugar Grigore Caramalac nu putea să lucreze pentru o guvernare pro-europeană în defavoarea Federaţiei Ruse.

O scurtă analiză a activităţii lui Serghei Mişin în Rusia şi în Republica Moldova ne duce la concluzia că de fapt ar putea fi vorba de nişte reglări de conturi între executorii schemelor de finanţare a intereselor Kremlinului în Republica Moldova.

Serghei Mişin este fiul lui Vadim Mişin, general al miliţiei sovietice şi deputat comunist şi vicepreşedinte al Parlamentului în perioada guvernării lui Vladimir Voronin. A deţinut licenţă de avocat, care i-a fost retrasă de către Comisia de Etică şi Disciplină a Uniunii Avocaţilor.

Igor Dodon l-a făcut pe Serghei Mişin membru al Consiliului Societăţii Civile de pe lângă preşedintele Republicii Moldova. Apoi l-a numit în funcţia de consilier prezidenţial pentru probleme interetnice.

După ce a cedat, în 2023, Partidul Renaştere, la fondarea căruia a contribuit şi regretatul său tată, Serghei Mişin se ocupă de activitatea organizaţiei Zarea. Este vorba de o organizaţie neguvernamentală pe care a fondat-o în 2018, şi care are scop „apărarea limbii moldoveneşti şi a limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică în Republica Moldova”.

În octombrie 2024, Serghei Mişin a fost găsit vinovat de escrocherie. Dosarul penal pe numele lui Mişin a fost pornit în baza unui denunţ semnat de chişinăueanca Elena Lipcan. Aceasta s-a plâns procurorilor că, în septembrie 2016, a semnat cu Serghei Mişin un contract de asistenţă juridică şi i-a plătit un avans de 6500 de lei (cca 320 euro).

Serghei Mişin urma să o reprezinte, în calitate de avocat într-un proces de judecată pentru recuperarea banilor de la o firmă de construcţie, în care investise pentru un apartament.Potrivit sentinţei, Serghei Mişin nu a depus cerere de chemare în judecată. În schimb, a păcălit femeia că a câştigat dosarul în toate instanţele.

Bănuind că ceva nu este în regulă, Elena Lipcan s-a adresat la Judecătoria Chişinău. De unde i s-a răspuns că nu a fost examinată niciodată un asemenea dosar. Partea vătămată a mai declarat în instanţă că Serghei Mişin i-a prezentat şi un titlu executoriu privind încasarea forţată a datoriei. Care s-a dovedit a fi fals.

Fostul avocat a scăpat de condamnare, fapta fiindu-i prescrisă. Totuşi, instanţa l-a obligat pe Mişin să-i achite părţii vătămate 80.000 de lei (4000 euro) prejudiciu moral şi 10.000 lei (500 euro) cheltuieli de judecată.

În iulie 2021, la Chişinău a fost creată o nouă asociaţie publică, "Uniunea de afaceri moldo-rusă" (UAMR). Aceasta a fost înfiinţată de către "Delovaya Rossiya" şi Fundaţia EURO-ASIA-Moldova pentru dezvoltarea economiei Moldovei.

La fondarea UAMR un rol important l-au avut liderul interlop Grigore Caramalac, despre care se spune că este agent al FSB-lui rusesc, ex-preşedintele Igor Dodon şi fostul său consilier Serghei Mişin.

Despre implicarea lui Mişin în această organizaţie ne-a oferit detalii un fost membru al UAMR, care susţine că a părăsit organizaţia când a înţeles că scopul ei nu era de a ajuta cetăţenii moldoveni din Rusia şi de a promova relaţiile de afaceri moldo-ruse, dar de a readuce sub controlul Moscovei Republica Moldova.

Afaceristul a relatat pentru EvZ că Mişin ar fi fost implicat în schemele de finanţare ale UAMR. „Pe Serghei Mişin l-am cunoscut la Moscova. Ne-a făcut cunoştinţă Grigorii Ivanovici (Caramalac n.r.).

Pe urmă a apărut şi Dodon. Eu nu aveam încredere în el. UAMR a primit de la ruşi, nu pot să spun exact de la cine anume, suma de 260 de milioane de ruble ca să organizeze participarea moldovenilor din Rusia la alegeri. Ca să participe cât mai mulţi. Mişin era responsabil pentru diasporă. El a luat banii, dar rezultatul a fost cu mult sub aşteptări. Au votat mai puţin de 7000.

Acest lucru l-a supărat mult pe Caramalac. Dar el a spus că nu poate să-i facă nimic, deoarece are o datorie faţă de Serghei. A spus că tatăl lui, Vadim Mişin, l-a ajutat să fugă în Rusia la sfârşitul anilor 90, când reuşise să scape din arest preventiv”, ne-a comunicat afaceristul.

Partidul Renaştere a fost fondat la inițiativa unui grup de deputați (Vadim Mișin, Oleg Babenco, Tatiana Botnariuc), care, la jumătatea anului 2012, au părăsit fracțiunea parlamentară a Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.

Formațiunea a fost fondată pe 15 septembrie 2012, atunci când a avut loc primul congres al partidului, totodată fiind ales președintele, Vadim Mișin, co-președintele, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tarlev și vicepreședinte, deputatul independent Oleg Babenco. Chiar de la înfiinţare, formaţiunea s-a declarat pro-rusă.

În 2016, după decesul lui Vadim Mişin, conducerea partidului a fost preluată de fiul său Serghei.

În primăvara anului 2023, Serghei Mişin, fostul consilier al președintelui Igor Dodon, i-a predat partidul lui Ilan Şor.

Într-o discuţie telefonică, Serghei Mişin a declarat pentru EvZ că de fapt nu a cedat formaţiunea, dar i-a fost furată.

„Se vehiculează că i-am vândut partidul lui Ilan Şor. Nu i l-am vândut şi nu i l-am cedat, după cum se vehiculează.

În 2023, am suportatt o intervenţie chirurgicală pe cord şi am avut nevoie de reabilitare. Ca să nu rămână partidul fără activitate, eu l-am încredinţat deputaţilor Vasile Bolea, Irina Lozovanu şi Vladimir Nesterovschi. Ei tocmai plecaseră din PSRM.

Am avut cu ei o înţelegere ca să revin la conducerea formaţiunii după reabilitare. Dar în acest timp ei s-au asociat cu Ilan Şor. Astfel, după vindecare nu am putut să mă mai regăsesc în Partidul Renaştere”, a declarat Mişin pentru EvZ.

Fostul avocat şi consilier prezidenţial a mai declarat pentru EvZ că şi dosarul i-a fost fabricat la comanda lui Ilan Şor. „Elena Lipcan este membră a Partidului Şor. Ea a ieşit într-o conferinţă de presă cu Valeri Klimenko, preşedinte de onoare a Partidului Şor şi mi-au adus acuzaţii. Cei din Partidul Şor mi-au propus să lucrez pentru ei. Eu am refuzat şi ei s-au răzbunat.

Lipcan nu s-a determinat până la urmă ce vrea să facă şi eu m-am abţinut cu înaintarea cererii în judecată. Apoi am fost numit consilier prezidenţial şi nu am putut să profesez avocatura. I-am restituit toţi banii.Nu exclud că cei din Partidul Şor au făcut o înţelegere cu reprezentani ai guvernării. Ca să fiu declarat vinovat”, a declarat Mişin pentru EvZ.

La 20 octombrie 2024, partidul Renaştere a anunțat pe situl propriu că se disociază de ”grupul criminal ŞOR”. În mod dubios, câteva ore mai târziu anunțul a fost șters.

Un comunicat menționa că în cadrul şedinţei din 19 octombrie 2024, Biroul Politic al formaţiunii Renaştere a luat decizia de a-i acorda vot de neîncredere preşedintei partidului, Natalia Parasca, şi a o exclude din formaţiune după scandalul de corupţie în care a fost implicată, soldată cu neînregistrarea lui Vasile Bolea în calitate de candidat la prezidenţiale.

"În acest sens, Biroul Politic al Renaştere a decis să se disocieze de grupul criminal ŞOR şi părăsească blocul Victoria. Totodată, membrii biroului au decis să sprijine candidatura lui Irina Lozovan la funcţia de preşedinte al partidului”, se menţiona în declaraţie.

La 31 martie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a recunoscut vinovați pe deputata în Parlamentul Republicii Moldova, Irina Lozovan și soțul acesteia de acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Cei doi au fost daţi în urmărire generală.

Tot la sfârşitul lunii martie 2025, la Moscova a avut o întâlnire dintre autoritatea criminală Grigore Caramalac şi fostul deputat Ilan Şor.

Întrevederea dintre cei doi fugari care se ascund la Moscova de justiţia moldovenească a avut loc în prezenţa generalului FSB, Serghei Beseda.

Aceştia s-au înţeles să facă front comun pentru alegerile parlamentare care urmau să aibă loc în toamnă.

La uniunea celor doi interlopi a fost atras şi fostul preşedinte Igor Dodon, liderul socialist din Republica Moldova. Sursele noastre susţin că Igor Dodon ar fi şantajat de Grigore Caramalac. Şi că interlopul ar deţine o înregistrare video de care i-ar fi frică lui Dodon. Dar nu a fost atras în această înţelegere Serghei Mişin.

În timp ce agenţii serviciilor ruseşti căutau vinovatul pentru eşecul din septembrie, Serghei Mişin, fiind un pro-rus dedicat, a anunţat un proiect politic pe cont propriu, dar sub steag rusesc, întitulat „Pentru ţară”. După care au urmat câteva declaraţii critice în adresa lui Ilan Şor şi al lui Grigore Karamalac.

Iar agentul Grigorii Ivanovici, după cum se ştie nu-i iartă pe protejaţii care l-au trădat. Chiar dacă ar avea o datorie morală faţă de părinţii lor trecuţi din viaţă.

Sursele EvZ susţin că Serghei Mişin ar fi ajuns şi în dizgraţia lui Igor Dodon. Motivul care l-ar fi supărat pe fostul preşedinte este că Mişin ar fi încercat să se apropie de omul de afaceri Igor Ceaika pe la spatele lui său. Fără să ia în calcul că pe cei doi îi leagă de mai mulţi ani o prietenie cu scheme alambicate.

Astfel, prin sacrificarea lui Serghei Mişin „prietenii Rusiei” au mai făcut o mutare în jocul lor murdar, oferindu-i FSB-lui o nadă: motiv ca să mai acuze încă o dată Chişinăul. Nadă, pe care bravii agenţi ruşi au înghiţit-o din prima.