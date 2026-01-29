Drumul spre Grecia, mai rapid. Proiecte-cheie în sudul României și autostradă în Bulgaria

Drumul rutier spre Grecia ar putea deveni mai rapid și mai sigur în următorii ani, în contextul unor proiecte importante de infrastructură aflate în diverse etape de pregătire în România și Bulgaria. Bulgaria a demarat deja pași concreți pentru construirea unei noi autostrăzi, în timp ce în România sunt analizate mai multe variante pentru modernizarea legăturii dintre București și Giurgiu.

Autoritățile bulgare au anunțat că autostrada Ruse-Veliko Târnovo ar urma să fie finalizată în jurul anului 2030. Proiectul este considerat esențial pentru infrastructura rutieră a Bulgariei, deoarece va asigura o legătură directă între orașul Ruse, aflat pe malul Dunării, și rețeaua de autostrăzi din centrul și sudul țării.

Odată finalizată, această autostradă va permite o deplasare mai rapidă către sudul Bulgariei și, implicit, către Grecia, fiind un element important pe traseul rutier folosit frecvent de șoferii români.

Dezvoltarea acestui culoar rutier depinde însă și de proiectele aflate în pregătire în România. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere are în plan construirea unui nou pod mixt peste Dunăre, între Giurgiu și Ruse, destinat atât traficului rutier, cât și celui feroviar.

Acest pod ar urma să completeze actuala legătură dintre cele două orașe, considerată insuficientă pentru volumele de trafic actuale și viitoare. Noul pod ar avea rolul de a fluidiza circulația și de a reduce timpii de traversare a Dunării.

În paralel, CNAIR analizează modernizarea legăturii rutiere dintre Giurgiu și București. În acest moment, sunt realizate studii de fezabilitate care vor sta la baza unei decizii privind construirea unui drum expres sau a unei autostrăzi. Noua rută ar urma să se conecteze la Autostrada de Centură A0 a Capitalei.

Proiectele aflate în analiză prevăd și conexiuni rapide cu principalele axe rutiere din România, printre care autostrăzile A3 și A7, până la Siret. „Axa verticală va fi un punct cheie de conexiune: la est va putea lega Moldova și Ucraina, iar la vest va oferi acces la restul Europei”, afirma, Apostolos Tzitzikostas, comisar european.

Astfel, ar putea fi creat un culoar rutier modern care să lege sudul țării de nord și est, dar și de rețeaua de autostrăzi din Bulgaria și Grecia.

Pentru Grecia, proiectul are o importanță strategică ridicată, deoarece porturile elene vor funcționa ca puncte de tranzit pentru mărfurile care ajung pe piața europeană. „Porturile Greciei vor funcționa ca porți de intrare a bunurilor către centrul și estul Europei. Comerțul se va putea desfășura prin intermediul Greciei, către România, Bulgaria și mai departe spre Moldova și Ucraina”, mai explica Tzitzikostas.

De asemenea, oficialul european a arătat că orașul Salonic va deveni un nod important de transport, prin realizarea unei conexiuni directe cu Bucureștiul: „Această axă va consolida nu doar activitatea comercială și militară, ci și turismul. Turiștii vor putea călători din Salonic către întreaga Europă printr-o infrastructură modernă și sigură”.

Proiectul este estimat la 6 miliarde de euro și prevede realizarea unor autostrăzi și linii feroviare de mare viteză care vor lega porturile Constanța, Burgas, Varna, Salonic și Kavala.