Autostrada Bucureștiului, legată de A2 până la vară. Drumul spre Constanța, mai scurt

Autostrada Bucureștiului va fi legată de Autostrada Soarelului, A 2, care face legătura dintre Capitală și Constanța, la începutul verii. Este de așteptat ca drumari turci, Alsim Alarko să încheie lucrările pe tronsonul 1 Sud până la începutul lunii iunie. Autostrada Bucureștiului va fi accesibilă șoferilor.

Asociația Pro Infrastructură (API) estimează că lucrările la lotul 1 Sud ar putea fi gata la sfârșitul lunii mai. Sau, dacă vor fi întârzieri, poate la începutul lunii iunie 2024. Astfel, șoferii vor putea ieși de pe Autostrada Bucureștiului pe A2 care face legătura dintre Capitală și Constanța. Pe acest lot din A0 lucrează constructorul turc Alsim Alarko.

„Vineri, 05.01.2024, am filmat din dronă Autostrada A0 Sud între DN5 și nodul cu Autostrada Soarelui. Am rămas surprinși să vedem oamenii la treabă încă din primele zile ale noului an. Așa că tragem speranțe că turcii de la Alsim Alarko vor reuși să se regrupeze și să-și concentreze eforturile pe sectoarele care le-au rămas de executat, după ce în penultima zi din 2023 au deschis tronsonul DN6 – DN5”, au transmis luni reprezentanții API.