Autoritățile monitorizează situația de la Dunăre. Ciolacu, mesaj pentru românii de pe Twitter

„Am vorbit cu Klaus Iohannis despre atacurile ruseşti în Ucraina de-a lungul Dunării şi despre fragmentele de dronă găsite în România. Nu există indicaţii că au fost intenţii de a lovi NATO, însă atacurile sunt destabilizatoare. Salut decizia SUA de a desfăşura mai multe avioane F-16 pentru apărarea aeriană a NATO. Suntem solidari cu România”, a scris Jens Stoltenberg, sâmbătă pe Twitter.

Spoke to @KlausIohannis re Russian attacks on Ukraine by the Danube & drone parts found in #Romania. No indication of intent to hit #NATO, but the strikes are destabilising. I welcome the US decision to deploy more F-16s for NATO air policing. We stand in solidarity with Romania.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 9, 2023