Autoritatea vamală din Suedia a verificat o navă de marfă rusească, ancorată în apele suedeze

Autoritatea vamală din Suedia a anunțat, duminică, că a urcat la bordul unei nave de marfă rusești, ancorată în apele suedeze după probleme la motor, pentru a face o inspecție a încărcăturii, Reuters.

Martin Höglund, purtătorul de cuvânt al autorității vamale, a declarat că nava, numită Adler, a ancorat vineri în apele teritoriale suedeze, iar proprietarii vasului se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene.

„Puţin după ora 01:00, în cursul nopţii, am urcat la bordul navei cu sprijinul Gărzii de Coastă suedeze şi al poliţiei, pentru a efectua un control vamal. Inspecţia este în desfăşurare”, a spus purtătorul de cuvânt. Oficialul a refuzat să ofere informații despre eventualele descoperiri făcute până în acest moment la bordul navei.

Potrivit datelor furnizate de serviciul de monitorizare maritimă MarineTraffic, nava Adler este un vas de tip roll-on/roll-off, cu o lungime de 126 de metri, folosit pentru transportul containerelor. Aceasta se află ancorată în largul localității Hoganas, în sud-vestul Suediei.

Boarding in the Baltic Sea. Swedish authorities board a Russian vessel The Adler vessel anchored near Höganäs (southern Sweden) after an engine failure. The overnight operation was led by the Swedish Customs Service, which requested assistance from the Coast Guard. Other… pic.twitter.com/kpYW923kK4 — Belsat in English (@Belsat_Eng) December 21, 2025

Pe lângă sancțiunile impuse de Uniunea Europeană, atât nava, cât și compania proprietară, M Leasing LLC, se află sub sancțiunile SUA, fiind suspectate, potrivit bazei de date OpenSanctions, de implicare în transporturi de armament.

Höglund a mai declarat că nava a plecat din portul rus Sankt Petersburg pe 15 decembrie, însă autoritățile vamale suedeze nu au informații despre destinația finală a transportului.

Marina suedeză întâlneşte submarine rusești în Marea Baltică aproape în fiecare săptămână, a declarat, la începutul lunii decembrie, șeful operațiunilor navale, potrivit The Guardian.

Regiunea Mării Baltice se confruntă cu un număr tot mai mare de riscuri, printre care se numără atacuri hibride suspectate cu drone, posibile acte de sabotaj asupra infrastructurii subacvatice și un flux constant de petroliere învechite din flota fantomă, care transportă țiței din Rusia.