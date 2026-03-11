Autocar în flăcări la Kerzers, Elveția. Șase persoane și-au pierdut viața, anchetatorii iau în calcul un act deliberat

Un autocar de transport regional a luat foc marți seară în orășelul Kerzers, cantonul Fribourg, vestul Elveției, provocând moartea a cel puțin șase persoane și rănirea a cinci, dintre care trei grav. Autoritățile investighează un posibil „act deliberat” la originea incendiului, potrivit AFP.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 18:25 (17:25 GMT) pe Murtenstrasse, strada principală a orașului. Vehiculul circula pe ruta Düdingen–Kerzers și aparține companiei PostBus, folosită zilnic de școlari și comunități izolate.

„În prezent, poliția favorizează o cauză umană la originea incendiului și chiar un act deliberat”, a declarat Frédéric Papaux, subofițer al poliției cantonale. Autoritățile nu exclud nici sinuciderea prin autoimolare sau un act terorist, dar nu au confirmări.

Serviciile de urgență au intervenit imediat. „Vehiculul a fost complet cuprins de flăcări. Pompierii au efectuat operațiuni de salvare și stingere”, a explicat Papaux. Trei răniți au fost transportați la spital cu ambulanțe și elicopter, iar alte două persoane au fost examinate la fața locului.

Videoclipuri postate pe rețele sociale arată flăcări de câțiva metri ridicându-se din mijlocul autocarului. Rămășițele carbonizate au fost izolate cu bariere acoperite cu prelate albe.

Poliția a deschis o linie telefonică pentru martori, iar Parchetul cantonal a lansat imediat o anchetă. „Ancheta va necesita câteva ore de lucru. Având în vedere starea autobuzului, nu putem fi mai avansați în acest moment”, a explicat Papaux.

Președintele elvețian Guy Parmelin a transmis pe X că este „profund șocat și întristat să afle că, încă o dată, oameni și-au pierdut viața într-un incendiu grav în Elveția”. Tragedia survine la puțin peste două luni după incendiul de la un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, soldat cu 41 de morți și 115 răniți, inclusiv turiști, în ajunul Anului Nou.