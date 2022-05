Autoarea eseului „Cum să-ți ucizi soțul”, condamnată pentru crimă. Ce a dezvăluit anchetatorilor o colegă de celulă a inculpatei

Victima era Daniel Brophy, de profesie bucătar. Bărbatul a fost găsit decedat în data de 2 iunie 2018, în incinta Institutului Culinar din Oregon, locul său de muncă. Trupul neînsuflețit prezenta plăgi împușcate la nivelul pieptului și spatelui.

Autoarea esului „Cum să-ți ucizi soțul”, arestată

Soția bărbatului, Crampton-Brophy, care acum are vârsta de 71 de ani, a fost arestată după trei luni de la identificarea cadavrului, fiind acuzată de uciderea lui Daniel Brophy. Femeia a stat în închisoare până în prezent, sentința finală urmând a fi stabilită în data de 13 iunie 2022.

Procesul lui Crampton-Brophy a început pe data de 4 aprilie, procurorii din Portland afirmând că femeia ar fi fost motivată de o poliță de asigurare de viață în intenția sa de a-și ucide partenerul de viață, lucru negat de inculpată, care a declarat că situația lor financiară fusese remediată, după ce au primit o parte din planul de economii pentru pensie, de care beneficia Brophy.

Dezvăluiri din penitenciar cu privire la moartea lui Daniel Brophy

În data de 18 mai, Andrea Jacobs, colegă de celulă cu Crampton-Brophy, le-a mărturisit anchetatorilor că inculpata a dezvăluit, dintr-o eroare, detalii cu privire la moartea bărbatului, cu care era căsătorită de aproape 30 de ani.

„Mi-a spus că a fost împușcat de două ori în inimă și… mi-a arătat distanța”, a transmis Jacobs, exemplificând distanța dintre Crampton-Brophy și victima pe care a ucis-o.

Procurorii din dosar au declarat că suspecta Crompton-Brophy deținea aceeași marcă și model de armă ca cel folosit în uciderea lui Daniel Brophy, fiind surprinsă și pe camerele video, în timp ce conducea spre Institutul Culinar. Totuși, Poliția nu a reușit să găsească mobilul crimei, afirmând că ucigașa a înlocuit țeava armei, după care ar fi aruncat-o.

Avocații apărării au spus că dovezile din dosar sunt bazate pe circumstanțe, nu pe probe reale, declarând că acuzata avea o relație de dragoste cu victima.

Crompton-Brophy, autoarea unor scrieri despre crimă

Crampton-Brophy a fost, în trecut, o scriitoare în ascensiune, autoarea cărților „The Wrong Lover” și „The Wrong Husband”, eseul intitulat „How to Murder Your Husband” fiind publicat în anul 2011, pentru blogul celor de la See Jane Publish. Christopher Ramras, judecătorul din dosar, a respins eseul drept probă în proces, din pricina faptului că fusese redactat în anul 2011.

„Ca scriitoare romantică de suspans, petrec mult timp gândindu-mă la crimă și, în consecință, la procedura poliției.

La urma urmei, dacă crima ar trebui să mă elibereze, cu siguranță nu vreau să petrec niciun timp în închisoare. Și permiteți-mi să spun clar pentru înregistrare, nu-mi plac salopetele și portocaliul nu este culoarea mea”, spunea Crampton-Brophy, conform The Independent.