România își ține rezerva de aur la Londra și bine face, crede Adrian Vasilescu, mâna dreaptă a șefului Băncii Naționale, Mugur Isărescu.

Într-o intervenție la Digi 24, Vasilescu a explicat de ce BNR alege să păstreze aurul în străinătate: „Varianta raţională pe care merge Banca Naţională este ca aurul să rămână la Londra”.

Mai mult, consilierul lui Isărescu face trimitere la trecut și afirmă că o tactică similară adoptata și fostul dictator al României, Nicolae Ceauşescu. „O prietenă m-a întrebat «Ceauşescu a dus aurul la Londra?». Eu am răspuns că da. «Cât?». A fost o perioadă de trei ani consecutivi când a dus câte 10 tone de aur în fiecare an, pentru că într-un avion încap 10 tone de aur. A dus un avion într-un an, în anul următor a dus încă 10 tone… Ceauşescu a dus aur acolo”.

Explicațiile lui Adrian Vasilescu vin în contextul în care tot mai multe țări din regiune au ales să-și sporească rezervele de aur, dar mai ales să repatrieze prețiosul metal. Ungaria, Cehia și mai ales Polonia sunt printre statele fruntașe în chestiunea repatrierii aurului.

