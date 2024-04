Sport Primul transfer pe care Nelu Varga îl face pentru CFR Cluj. Mititelu rămâne fără un fotbalist important







Aurelian Chițu este primul transfer pe care Nelu Varga îl va face pentru CFR Cluj, la revenirea lui Dan Petrescu. Fotbalistul lui Adrian Mititelu va semna contractul la sfârșitul sezozunului și juca din vară la CFR Cluj.

Nelu Varga a mutat rapid după plecarea lui Adrian Mutu, a doua zi după umilința împotriva Corvinului Hunedoara, 0-4, din sferturile Cupei României. Succesul categoric de pe Giulești, 4-1, nu l-a mulțumit pe finanțatorul echipei din Gruia și l-a căutat pe Dan Petrescu, cel cu care formația a rezonat cel mai bine.

Dan Petrecu deja s-a apucat de treabă la CFR Cluj

Sosirea Dan Petrescu a fost anunțată de Ștefan Gadola, asociatul lui Nelu Varga, care a spus că acesta este un om deosebit și că are rezultate impresionante. „Dan a fost întotdeauna un băiat deosebit și a luat campionatul de câte ori a fost la noi. Chiar dacă era criticat stilul lui de joc, noi am luat campionatul. Eu sper să obținem măcar locul 2 (n.r.- în acest sezon). (n.r. – Și la anul titlul?) Așa mi se pare normal! Noi am fost întotdeauna bolnavi cu chestia asta. Totdeauna am vrut titlul.

Nu îmi pare rău că nu a venit mai devreme Dan Petrescu. Asta a fost, așa e fotbalul. Lucrurile astea nu sunt predictibile. După ce am luat 0-4, vă așteptați să batem cu 4-1 pe Rapid? Deci, de ce să ne punem probleme din acestea?”, a spus Ștefan Gadola, potrivit sport.ro.

Dan Petrescu l-a cerut pe Aurelian Chițu

Dan Petrescu s-a apucat de treabă la CFR Cluj înainte de a fi anunțat oficial. Antrenorul i l-a solicitat lui Nelu Varga pe Aurelian Chițu, de la FC U Craiova. Atacantul de 33 de ani ar fi fost convins de proiectul ardelenilor și și-ar fi dat acordul verbal ca din vară să evolueze în Gruia.

Chițu a bifat un sezon regulat extraordinar pentru gruparea din Bănie. În 29 de meciuri a marcat 10 goluri și a oferit 7 pase decisive. Numai că, aportul său ofensiv nu a fost de ajuns pentru ca FC U Craiova să scape de pericolul retrogradării.

De ce pleacă Aurelian Chițu de la FCU Craiova

Plecarea lui Aurelian Chițu de la clubul patronat de Adrian Mititelu capătă și mai mult contur după ultimele declarații ale patronului. Acesta a declarat că vitalitatea și tinerețea lui Vladislav Blănuță sunt atuuri pentru ca fotbalistul născut în Republica Moldova să fie titular în centrul ofensivei. Cu toate acestea, atacantul nu se ridică la nivelul lui Aurelian Chițu. Blănuță a marcat doar 4 goluri, toate în sezonul regulat.