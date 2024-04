Sport Superliga. Rapid, învinsă de CFR Cluj cu 4-1. Săpunaru: Mi-e ruşine de toată lumea







Superliga. Echipa clujeană CFR a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 4-1, de gruparea bucureşteană Rapid, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului. Meciul de pe Giuleşti a început cu o lovitură de teatru: Daniel Bîrligea a reuşit o dublă în primele opt minute ale întâlnirii şi CFR conducea deja cu 2-0.

Superliga. Umilinţă pe stadionul giuleștenilor

Atacantul clujenilor a deschis scorul în minutul 4, cu capul, dintr-un corner al lui Deac, iar în minutul 8 a înscris superb, după o ieşire greşită a lui Aioani. Bîrligea a reuşit hat-trick-ul în minutul 37, iar Cristian Manea a stabilit scorul pauzei la 4-0 pentru oaspeţi după o pasă a lui Otele, în minutul 45+1.

În partea secundă clujenii nu au mai forţat, iar gazdele au avut o bară în minutul 67, prin Albu. Albion Rrahmani a redus din diferenţă în minutul 81, ajungând la 15 goluri stagionale, şi CFR s-a impus cu 4-1, în primul meci după plecarea lui Adrian Mutu.

Cristian Săpunaru, căpitanul echipei Rapid, extrem de supărat

Cristian Săpunaru, căpitanul echipei Rapid, a fost supărat după înfrângerea suferită de Rapid, acasă, cu CFR Cluj, scor 1-4, declarând prima repriză a meciului a fost cea mai slabă repriză din acest sezon.

„Nu am nici o explicaţie pentru prima repriză, sigura chestie pe care pot să o spun e că a fost o prima repriză de coşmar! În a doua am încercat să revenim şi noi pe tabelă, am avut ocazii, dar nu ştiu.... În vestiar nu mai era nimic de spus, singura chestie pe care le-am spus-o a fost să jucăm fotbal. Mi-e ruşine de suporteri, mi-e ruşine de toată lumea! Ne schimbăm mentalitatea, dar nu e aşa de simplu la fotbal. Acum o să ne batem pentru locurile 5-6. Statistici?”, a declarat antrenorul.

Superliga. M-am săturat de statistici

Scorul rușinos al Rapidului, etapa a 3-a a play-off-ului din Superliga, l-a determinat să răbufnească Cristian Săpunaru. Antrenorul spune că s-a săturat de statistici, acum îl interesează doar prezentul, meciul de acum.

„M-am săturat de statistici! Mă interesează prezentul, meciul de acum. Eram obligaţi să îl câştigăm! CFR a intrat cu echipa bună, noi cu cea mai bună pe care a aliniat-o mister şi am fost penibili. După prima repriză trebuia să dăm afară 11 şi să intre alţi 11. Trebuie să realizăm şi noi, jucătorii, că atunci când se schimbă un antrenor e şi vina noastră! În sezonul ăsta nu ţin minte o repriză ca asta!”, a declarat Cristian Săpunaru.

Superliga. Cum arată clasamentul

În clasament conduce FCSB (38 de puncte), urmată de CFR Cluj (31 de puncte), Universitatea Craiova (31 puncte) şi Rapid, cu 28 de puncte. Componența echipelor din meciul Rapid-CFR Cluj din Superligă:

Rapid: Aioani - Braun, Săpunaru, I. Cristea, Bădescu (Borza 46) – Al. Albu, Djokovic (Oaidă 46), Papeau (Petrila 46) – Funsho Bamgboye (E. Krasniqi 63), A. Rrahmani, Burmaz (Hasani 70). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

CFR Cluj: R. Sava – C. Manea (Aussi 79), Boben, M. Ilie, Abeid (Camora 86) - Muhar, K. Keita, Avounou (El Kadouri 73) - Deac, Bîrligea (P. Michael 73), Otele (Serebe 86). ANTRENOR: Ovidiu Hoban.