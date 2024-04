Sport Adrian Mutu și-a dat demisia de la CFR Cluj. A fost umilit și n-a mai rezistat







Adrian Mutu a anunțat că și-a dat demisia de la CFR Cluj. El a declarat că are o mentalitate de învingător și că nu poate trece peste umilință. Acesta a mai spus că nu își va schimba decizia și că s-a gândit foarte bine înainte.

„Mi-am dat demisia de la CFR Cluj! M-am gândit toată noaptea, nu pot să trec peste această umilință. Eu am o altă mentalitate, una de învingător. Demisia mea este de la ora 11:00 dimineața pe biroul președintelui de la CFR Cluj, Cristi Balaj. Aștept s-o aprobe și domnul Varga și ne strângem mâinile.A fost o umilință prea mare, peste care eu, care am un caracter de campion, pur și simplu nu pot să trec. Îmi doresc să facă performanță în continuare CFR-ul, dar e greu în aceste condiții, pe care le-ați văzut și dumneavoastră.

E vorba despre evoluția pe care am avut-o în meciul împotriva Corvinului, dar mai ales despre lipsa de atitudine care a existat.Deci, oficial, pot spune că mi-am înaintat demisia! Îmi pare foarte rău de această situație, dar eu, Adrian Mutu, am stat și m-am gândit toată noaptea și pur și simplu nu pot accepta așa ceva”, a declarat Mutu, potrivit Fanatik.

CFR Cluj, umilită de Corvinul în Cupa Romaniei

Decizia lui Mutu a fost luată după ce echipa CFR Cluj a fost umilită de Corvinul Hunedoara care evoluează în Liga a doua, într-un meci de fotbal contând pentru Cupa României. În semifinale, Corvinul o va înfrunta pe câştigătoarea dintre FCU Craiova FC şi FC Voluntari.

Echipa antrenată de Adrian Mutu a rămas în zece jucători încă din minutul 11. S-a întâmplat după ce mijlocaşul grec Panagiotis Tachtsidis a primit direct cartonaşul roşu pentru lovirea cu cotul a lui Marius Lupu. Eliminarea le-a dat aripi hunedorenilor. Aceștia au deschis scorul prin fundaşul Viorel Lică, în minutul 43, după un corner.

Adrian Mutu a răbufnit

„Azi echipa trebuia să joace în 10, cu spirit, și fără antrenor pe bancă, indiferent cum, trebuia să joace. Nu vreau să comentez mai multe, dacă mă întrebați de altceva vă spun că mă gândesc la orice și ce decizie voi lua o voi anunța clubului mâine. Mă simt umilit! Nu se poate așa cu o echipă care are buget cât trei jucători de-ai noștri. Mă simt umilit, nu cred că aș putea să-i iert pe băieți pentru acest meci, nu respectă culorile unui club. Așa o văd eu, în cariera mea am pierdut și mai rău, dar e o chestiune de abordare. O să mă gândesc în seara asta bine și o să anunț clubul mâine ce se întâmplă”, a spus Adrian Mutu, antrenorul CFR Cluj.