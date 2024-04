CFR Cluj, umilită de Corvinul Hunedoara, în Cupa România. Adrian Mutu e gata să demisioneze

CFR Cluj a fost surclasată de Corvinul Hunedoara cu scorul 4-0, într-un meci pentru calificarea în semifinalele Cupei României la fotbal, marţi seara. După meci, antrenorul clujenilor, Adrian Mutu a anunțat că se gândește la demisie.

Clujenii au fost umilți de Corvinul Hunedoara care evoluează în Liga a doua, într-un meci de fotbal contând pentru Cupa României. La final, antrenorul formației din Gruia a declarat că se simte umilit și se gândește dacă va mai continua. În semifinale, Corvinul o va înfrunta pe câştigătoarea dintre FCU Craiova FC şi FC Voluntari.

Echipa antrenată de Adrian Mutu a rămas în zece jucători încă din minutul 11. S-a întâmplat după ce mijlocaşul grec Panagiotis Tachtsidis a primit direct cartonaşul roşu pentru lovirea cu cotul a lui Marius Lupu. Eliminarea le-a dat aripi hunedorenilor. Aceștia au deschis scorul prin fundaşul Viorel Lică, în minutul 43, după un corner.

Apoi, hunedorenii s-au desprins după pauză, prin reuşita lui Marius Coman, în minutul 50. Fost jucător al CFR-ului, el a înscris în poarta fostei echipe din pasa lui Lupu. Nicolae Pîrvulescu a marcat cel mai frumos gol al partidei, cu un şut de la 25 de metri, în vinclul porţii lui Răzvan Sava. S-a întâmplat în minutul 67.

Fundaşul Ionuţ Pop, internaţional Under-20, introdus pe teren în min. 85, a închis tabela. El a înscris ultimul gol cu o lovitură de cap, la centrarea lui Antonio Bradu.

Gazdele au mai avut ocazii bune de gol prin Coman (19) şi Lică (38). Clujenii au ratat prin Peter Michael (27), Karlo Muhar (27 - bară) şi Daniel Bîrligea (70).

CS Corvinul 1921 Hunedoara - FC CFR 1907 Cluj 4-0 (1-0), Stadion „Michael Klein” din Hunedoara. Au marcat: Viorel Lică (43), Marius Coman (50), Nicolae Pîrvulescu (67), Ionuţ Pop (90+2).

Cartonaş roşu: Panagiotis Tachtsidis (CFR, 11).

Arbitru: Iulian Dima (Bucureşti); arbitri asistenţi: Cosmin Vatamanu (Bucureşti), Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj); al patrulea oficial: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova)

Arbitru video: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistent video: Stelian Slabu (Braşov)

Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) - CCA, Mihai Andrieş (Bucureşti) - FRF

După meciul pierdut cu Corvinul Hunedoara antrenorul formației din Gruia, Adrian Mutu, se gândește să renunțe la echipă. El a spus că va lua o decizie pe care o va comunica în cursul zilei de miercuri. Mutu s-a arătat nemulțumit de jocul fotbaliștilor săi. El s-a arătat nemulțumit de eliminarea jucătorului Panagiotis Tachtsidis, confirmând că decizia arbitrilor a fost corectă.

„A fost roșu clar. I-a spart nasul, i-a sărit sânge din nas, n-avem ce să reproșăm. Am venit aici din respect pentru dumneavoastră. Un meci fără istoric pentru noi, seara asta am fost penibili. Ca să găsim scuze am fi și mai penibili. Nu găsim scuze că am jucat în 10, că s-au accidentat Camora și Mogoș, nu asta e important”, a declarat Adrian Mutu.