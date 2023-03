Adrian Mutu trebuie să o înțeleagă și pe asta. Iubita fiului său s-a filmat goală în cadă- Video

Mara G., pe numele sau adevărat Mara Georgescu, formează u cunplu de un an cu Mario Mutu, fiul Alexandrei Dinu și Adrian Mutu. De curând, ei au plecat și într-o vacanță în Italia, iar tânăra nu a mai ținut cont de nimic și a publicat o fotografie indecentă.

Mara G a început să colaboreze cu Arkanian, concurentul de la „Chefi la cuțite” și au în plan să scoată mai multe piese. În ultimul videoclip, tânăra apare cu iubitul său, Mario Mutu, goală într-o cadă.

„Am filmat aproape o zi, de dimineață până seară, iar la un moment dat, am înghețat pentru scenele în care am filmat afară. Dar va ieși bombă. Mă așteptăm să răcesc după atâtea ore pe care le-am stat în cadă, pentru că am filmat ceva timp acolo”, povestește Mara, care a filmat multe scene într-o cadă plină în care solistă este aproape goală. Scenariul este scris chiar de iubita fiului lui Adrian Mutu.

Iubita lui Mario Mutu are doar 19 ani și debutat în muzică cu mult înainte de pandemie. Ea a lansat mai multe piese și colaborări muzicale. A cântat cu Faydee, cu DJ Hara a lansat melodia „Luna” și a mai avut și alte piese precum „Dolce Gabbana”, „Solo”, „Urǎsc cǎ te iubesc prea mult”, „Lacrimi de cristal” sau „Can’t Stop” cu Costi și Ajay Stevens. Cele mai recente piese ale ei sunt „Mahala”, „Slobozia” sau „Trotinete”, potrivit Click.

Ce spune Adrian Mutu despre fiul său

De curând, Adrian Mutu a declarat că are o relație tensionată cu fiul său din cauza diferențelor de vârstă și mentalitate, dar că încearcă să își păstreze calmul și să îl țină aproape pe Mario.

„Avem o relație normală. Tensionată o parte… Așa e între un tată de 44 de ani și un băiat de aproape 21 de ani. Nu sunt toate bune și frumoase. Mai face prostii, mai face una, alta, la 21 de ani ce poți să faci? Doar nu o să stai la birou. Sau, știu eu, să fie ușă de biserică.

Eu cred că eu un băiat foarte bine educat, iar aici un mare merit l-au avut mama lui și bunicii. Asta e important. Iar acum, din zi în zi, se maturizează, prinde experiență. Are și el perioade și perioade, ca tot omul. Eu nu cred că în relația dintre un tată tânăr și băiatul lui de 21 de ani e totul perfect. Noi avem o relație bună nu de când s-a întors în România, ci mai demult. E și el bărbat acum, vede și el lucrurile din alt punct de vedere, cu cât înaintezi în vârstă se dezvoltă și alte”, a spus Mutu.