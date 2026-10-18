Mihai Ghigiu, propus de PSD pentru conducerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în Guvernul condus de Luca Niculescu, a anunțat că va dispune un audit intern privind absorbția fondurilor europene. Acesta a menționat întârzieri la plățile către beneficiarii proiectelor finanțate din bani europeni și a precizat că va analiza dacă supraîncărcarea personalului se numără printre cauze. Ghigiu a cerut și explicații din partea guvernului demis, condus de Ilie Bolojan, privind gestionarea situației.

Mihai Ghigiu a mai afirmat că prima etapă va fi evaluarea stadiului absorbției fondurilor europene în actualul cadru financiar. Scopul declarat este identificarea situației existente și a măsurilor necesare pentru continuarea investițiilor.

„Primul pas va fi o analiză a stadiului absorbției fondurilor europene în actualul cadru financiar, pentru a avea o imagine clară asupra situației. Voi urmări optimizarea implementării și identificarea de noi oportunități de investiții care pot fi finanțate din fonduri europene. Totodată, voi dispune un audit intern”, a transmis Ghigiu.

Acesta a semnalat întârzieri la plățile către beneficiarii proiectelor europene și a spus că va verifica dacă volumul de muncă al angajaților contribuie la apariția acestora.

„Există întârzieri la plățile către beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene. Voi analiza dacă printre cauze se numără și supraîncărcarea personalului. Guvernul demis, condus de Ilie Bolojan, trebuie să explice cum a gestionat această situație”, a scris Mihai Ghigiu.

În ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Ghigiu a indicat drept prioritate îndeplinirea condițiilor necesare pentru încasarea sumelor pe care România le mai poate obține, cu respectarea regulilor și termenelor europene.

El a menționat accelerarea pregătirii documentelor și a clarificărilor solicitate de Comisia Europeană. Pentru investițiile care riscă să nu fie finalizate, a anunțat că va fi analizată posibilitatea continuării proiectelor din alte surse de finanțare, în funcție de stadiul lucrărilor, beneficiile acestora și resursele disponibile.

În cazul programelor europene aflate deja în implementare, prioritățile prezentate vizează deblocarea investițiilor și simplificarea procedurilor. Ghigiu a enumerat monitorizarea întârzierilor, stabilirea unor responsabili și a unor termene pentru remedierea problemelor, precum și formarea unor echipe dedicate proiectelor importante.

Un alt obiectiv menționat de Ghigiu a fost accelerarea Programului Tranziție Justă, prin finanțări destinate companiilor, investițiilor și formării profesionale. Programul vizează inclusiv dezvoltarea unor alternative economice în județele afectate de transformarea industriilor locale.

Pentru perioada 2028-2034, acesta a anunțat intensificarea pregătirii Planului de Parteneriat Național și Regional, în colaborare cu autoritățile locale, agențiile pentru dezvoltare regională, universitățile și reprezentanții mediului de afaceri.

Potrivit mesajului său, pregătirea proiectelor înainte de deschiderea noilor oportunități de finanțare va fi una dintre direcțiile urmărite de minister.

Mihai Ghigiu a mai declarat că intenționează să prezinte periodic informații despre sumele europene încasate de România, investițiile deblocate și problemele care persistă în implementarea proiectelor.

„Voi prezenta periodic rezultatele: ce fonduri europene au intrat în țară, ce investiții au fost deblocate și unde persistă probleme”, a transmis acesta.

Ghigiu a susținut că fondurile europene trebuie să rămână o prioritate, amintind investițiile realizate de-a lungul anilor în școli, spitale, infrastructură rutieră și feroviară, precum și în proiecte locale. El a descris continuarea acestor investiții drept importantă pentru dezvoltarea României, în contextul economic actual.