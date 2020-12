Patru persoane au fost reținute și duse la audieri, după ce au făcut scandal în urma unui incendiu izbucnit, duminică, într-un bloc din Colentina. Este vorba despre patru bărbați care au fost încătușați și duși la audieri de către polițiști. Locatari blocului respectiv s-au alarmat în momentul în care au simțit miros de fum și au sunat la 112.

„A început să cadă tencuiala”

„Ieșea foarte mult fum, dar intervenția a fost rapidă. Lumea s-a speriat foarte tare. Este și o schelă în spate, pentru că se decopertează blocul și lumea a ieșit pe acolo”, a povestit unul dintre martori.

„A bubuit dintr-odată și a ieșit un fum negru, imens, s-au mai auzit niște bubuituri, a început să cadă tencuială, pompierii s-au chinuit, au venit cu câte mașini au putut. Am sunat-o pe vecina mea să o scot afară din bloc că este exact lângă ea apartamentul care a luat foc”, a povestit o tânără, conform Digi 24.

„S-a mai dus din fum și am reușit să cobor”

„Lumea ieșea pe scară, pe schele, au ieșit din apartamente, că nu se mai putea respira, a luat foc! A luat foc! Am deschis ușa de la intrare, dar nu se putea respira. Era un fum ca de plastic ars, negru, nu puteai să respiri și am stat în spate pe balcon până au venit pompierii și au mai stins din vâlvătaie, s-a mai dus din fum și am reusit să cobor”, a povestit o altă persoană.

După ce pompierii au stins focul, mai mulți locatari le-au cerut socoteală persoanelor care locuiesc în apartamentul unde a izbucnit incendiul. În urma conflictului, patru persoane au ajuns la Secția 7.

„Incendiul a fost stins. Nu au fost identificate persoane în apartamentul afectat de incendiu. Nu sunt persoane rănite”, au anunțat reprezentanții ISU București-Ilfov, care au precizat că s-au făcut verificări la etajele superioare ale blocului.