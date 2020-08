Președintele PNL Ludovic Orban declara după ședința Biroului Permanent Național al partidului că au fost validați candidații pentru funcțiile de președinte de consiliu județean și pentru cele de primar în municipiile reședință de județ.

„Am validat înțelegerea unei colaborări loiale cu partenerii de la USR-PLUS și candidații Partidului Național Liberal cât şi candidații USR-PLUS la primăriile de sector, am decis susținerea pentru Primăria Capitalei a candidatului independent Nicușor Dan. Am adoptat un regulament privind desfășurarea campaniei de către candidații și membrii Partidului Național Liberal care să asigure protecția sanitară a cetățenilor cu care interacționăm astfel încât să nu existe niciun risc de răspândire a virusului în activitățile de campanie”, a declarat liderul PNL, Ludovic Orban.

USR-PLUS va avea candidați în București la sectoarele 1, 2 și 4, iar PNL la 3, 5 și 6. Astfel, la sectorul 1 va candida Clotilde Armand, la sectorul 2 Radu Mihai, la sectorul 3 Adrian Moraru, la 4 Simona Spătaru, la sectorul 5 Cristian Băcanu și la 6 Ciprian Ciucu, anunță Radio România Actualități.

Data de 27 septembrie este dată a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale.

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi a început din 20 iulie, strângerea de semnături pentru susținerea candidaturilor pentru consilii locale, consilii judeţene, primari, preşedinţi ai consiliilor judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al Capitalei, potrivit hotărârii AEP.

Perioada de înregistrare a alianţelor electorale este 7 – 11 august, iar depunerea candidaturilor se va putea face între 7 şi 18 august.

Campania electorală va începe în data de 28 august şi se va încheia pe 26 septembrie, la ora 7,00.

Pe 31 iulie, au fost desemnați judecătorii din Biroul Electoral Central, iar pe 2 august se va completa BEC cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic care are ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum şi cu un reprezentant al grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor în numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în acest grup.