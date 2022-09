Au fost adoptate modificările la Codul Muncii și Codul Administrativ. Noi drepturi pentru angajații din România

Printe acestea se numără acordarea de către angajator a unui concendiu pentru îngrijirea sau ajutorarea unor rude ori persoane care locuiesc în aceeași gospodărie.

Schimbări importante pentru angajații din România. Modificări la Codul Muncii și Codul Administrativ

Mai mult, angajații din sistemul public vor putea efectua munca de la distanță, prin intermediul platformelor online, dar doar în anumite situații. Astfel, funcționarii publici vor putea lucra în regim de telemuncă, dar și de muncă la domiciliu, însă doar timp de cinci zile pe lună, fiind eligibili angajații din sistemul public care au copii mai mici de 11 ani, care au rude în îngrijire sau care au o stare de sănătate incompatibilă cu deplasarea la locul de muncă.

Pentru a putea intra în vigoare modificările aduse celor două Coduri, proiectul aprobat de Camera Deputaților, ca for decizional, va trebui dat spre promulgare președintelui României, urmând ca mai apoi legile să fie publicate în Monitorul Oficial.

Astfel, salariații vor avea dreptul de a cere trecerea pe un post vacant ce asigură condiţii de muncă mai bune, asta dacă s-a încheiat perioada de probă şi salariatul are o vechime de cel puţin jumătate de an la acelaşi angajator, iar cel din urmă are obligația de a formula un răspuns în scris, în termen de 30 de zile de la primirea cererii.

Mai mult, angajatorul va fi obligat să acorde, la solicitarea angajatului, un număr de cinci zile lucrătoare într-un an drept concediu de îngrijire a rudelor sau apropiaților din aceeași gospodărie și care au nevoie de asistență. Acest concediu nu va fi inclus în concediul de odihnă anual şi va fi considerat vechime în muncă şi în specialitate, îngrijitorii beneficiind și de asigurare în sistemul de sănătate fără plata contribuţiei.

Acest concediu de îngrijitor va fi inclus în stagiul de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj ori indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, iar neacordarea lui beneficiarilor de drept va duce la amenzi de 4.000 lei – 8.000 lei pentru angajatori.

Schimbări pentru angajații români legate de concedii

Conform noilor modificări, salariatul român va avea dreptul de a lipsi de la muncă în situații inopinate (deces în familie, accident, ș.a.) timp de cel mult 10 zile lucrătoare, dar cu informarea angajatorului, fiind necesară și recuperarea orelor de muncă nelucrate. Felul în care salariatul va recupera zilele în care nu a lucrat vor fi stabilite de comun acord cu angajatorul.

De asemenea, angajatorul va fi obligat să acorde concediu paternal la solicitarea salariatului și cu respectarea Legii nr. 210/1999, acest lucru nefiind condiționat de vechimea în muncă a angajatului.