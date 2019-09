Copiii au vandalizat, în după amiaza zilei de 11 septembrie, nu mai putin de 5 clase, cancelaria, grupul sanitar și centrala termică. Doi baieți, Adi (8 ani) și Nico (9 ani) învață chiar la școala din Clejani, în timp ce al treilea băiat, Edi, în vârstă de 10 ani, învață la școala din Milcovățu.

Fotografiile care arată dezastrul făcut de cei trei minori au fost publicate pe site ul giurgiupesurse.ro. Cei trei băieți și-au risipit nervii și energia pe mobilierul și materialele didactice pe care le-au rupt și le-au împrăștiat , același lucru făcându-l cu ușile , în timp ce au distrus grupul sanitar și centrala termică.

Copiii au deteriorat instalația electrică de la grupul sanitar , doi dintre ei mergând să facă duș, ei fiind găsiți de femeia de serviciu a școlii care venise să facă curățenie.Unul din băieți a revenit la școală pentru a vedea ce se întâmplă, după ce se îmbrăcase, fiind găsit de polițiști pe clădirea sălii de sport.

„În jurul orei 13, după ce s-au încheiat cursurile, şcoala a fost încuiată şi personalul a plecat acasă. În jurul orei 17, a venit femeia de serviciu pentru a face curăţenie în şcolă. Nu i-a venit să creadă ce a văzut. Cu toţii suntem şocaţi de cele întâmplate, nu putem să înţelegem cum nişte copii au putut să facă acest lucru”, spune Florin Nidelea, primarul comunei Clejani, potrivit romaniatv.net.

Micuții au explicat de ce au recurs la acest gest , aceștia spunând că totul a pornit de la o jucărie care a început să cânte și care i-a enervat. „Am observat că un geam este deschis şi am zis să întrăm pentru a vedea ce este înăuntru. Ne-am plimbat prin şcoală, când o jucărie a început să cânte. Este aia care anunţă că este ora trei. Am luat-o şi am aruncat-o în cutia cu jucării, nu a încetat zgomotul. Am dat în ea cu un băţ, care a sărit şi l-a lovit pe ăsta mic. Atunci ne-am enervat şi am început să distrugem totul. Am văzut şi într-un joc ceva asemănător, a fost distractiv până am început să obosim”. La ora actuală se desfășoară o anchetă la care participă și reprezentanți ai DGASPC Giurgiu.

Te-ar putea interesa și: