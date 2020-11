Un creator foarte popular numit Amy este doar unul dintre 800 de milioane de utilizatori ai aplicației TikTok care adoră să stea în fața camerei, dar, din păcate, mișcările sale nu sunt primul lucru pe care îl vei observa la el.

Extrem de slabă, oasele de la picioare îi ies extrem de mult în evidență, iar la o inspecție mai amănunțită situația ei devine foarte clară: se află în spital, în urma unor probleme foarte grave ce țin de alimentația sa.

În timp ce contul ei este bazat în principal pe procesul său de recuperare, cei 50.000 de urmăritori văd în mod regulat imagini cu corpul ei firav, iar experții avertizează că un astfel de content poate acționa în mod negativ asupra persoanelor care se luptă cu astfel de probleme pe cont propriu.

Comunitatea TikTok interzice în mod clar contentul care promovează probleme de sănătate, iar compania spune că astfel de videoclipuri vor fi eliminate de pe platformă.

Dar postările lui Amy sunt doar „vârful icebergului”.

La o căutare mai amînunțită în feed-ul de pe TikTok se pot găsi videoclipuri care în mod intenționat îndeamnă tinerii să se înfometeze și să ăși pună limite ridicole asupa dietelor alimentare, iar cel mai rău este că acest tip de content poate ajuge cu ușurință în feed-ul unui copil care explorează platforma.

Câți oameni suferă de probleme de alimentație?

În mod tragic, problemele de alimentație sunt foarte comune, aproximativ 1,25 de milioane de persoane din UK suferă de așa ceva.

„41% dintre cele 800 de milioane de conturi aparțin unor tineri cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani”, explică Kerrie Jones, fondatorul clinicii pentru tulburări de alimentație Orri.

„Este foarte important pentru că acest interval de vârstă este, de obicei, perioada în care tinerii sunt cei mai vulnerabili să dezvolte o astfel de problemă, iar lipsa unor controale pe aplicație și punerea la punct a algoritmilor înseamnă că unele persoane pot ajunge în contact cu un content negativ pentru ele, chiar și fără să vrea”, a mai spus aceasta.

Pericolul este la fiecare pas

Pe alte conturi de TikTok s-au găsit înregistrări mult mai toxice. Un creator postează constant videoclipuri în care promovează anorexia, iar contul său de TikTok are chiar și un slogan: „Skip the dinner, wake up thinner” (n.r. „Sari peste cină și te trezești mai slab”), arată TheSun.