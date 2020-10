Alexandra și Ionuț Bodi, doi oameni simplii, de la țară, au reușit, în timp record, să adune milioane de aprecieri pe Tik Tok. După zeci de filmulețe în care gătesc sau dansează, „Regii” Tik Tok-ului au reușit, din nou, să își impresioneze fanii, postând videoclipuri inedite dintr-un loc spectaculos.

Fiecare videoclip postat de Alexandra şi Ionuţ Bodi are peste două milioane de vizualizări. Aceștia au o viață simplă și modestă de care pare că se bucură din plin, scrie Antena 1.

Au cucerit orașul de poveste al României

Recent, aceștia au reușit să cucerească, atât inimile fanilor, cât și orașul de poveste al României. Cu toate că locuiesc aproape de Sighișoara, unul dintre cele mai magice orașe ale României, soții Bodi nu vizitat niciodată împrejurimile. Astfel, cei doi și-au luat inima în dinți și au decis să se plimbe pe străzile magice ale Sighișoarei…în pași de dans.

Și pentru ca experiența lor să fie completă, aceștia au ținut să o împărtășească cu sutele de mii de urmăritor de pe Tik Tok. Astfel, cei doi au postat mai multe filmulețe în care dansează pe ritmuri indiene, pe străzile Sighișoarei.

„Regii” Tik-Tok-ului, invitați la Acces Direct

Cei doi au povestit la „Acces Direct” cum au descoperit TikTok-ul și, mai important, câți bani au reușit să obțină din această aplicație prin filmulețele postate.

„Ne uitam pe Facebook. Am văzut aplicația de TikTok și am zis să facem și noi glume. Când am descărcat-o am început să facem filmulețe de plăcere, nu să câștigăm bani. Primul filmuleț a fost cu dans. (…) Nu am făcut niciun ban din TikTok”, a spus Alexandra Bodi la „Acces Direct”.

Dacă unii utilizatori ai aplicației Tik-Tok stau și elaborează idei complexe pentru videoclipurile lor, soții Bodi susțin că fac ce le vine pe moment doar pentru a-i amuza pe internauți. Ionuț Bodi a declarat că a muncit în străinătate, dar acum stă acasă, iar Alexandra muncește doar cu ziua.

„Este ideea mea. Îmi place, pentru că pot să fac lumea să râdă. (…) Eu am lucrat prin Spania, Olanda, Belgia când e perioada, când nu, stăm acasă. Ea nu lucrează decât cu ziua”, a transmis soțul Alexandrei Bodi.