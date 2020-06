Șeful DSU, Raed Arafat atrage atenția românilor care intenționează să-și petreacă vacanțele pe litoralul din Bulgaria că la revenirea în țară ar putea intra în autoizolare la domiciliu. Potrivit spuselor sale, numărul cazurilor de îmbolnăviri cu noul coronavirus este în creștere în țara vecină.

„Bulgaria e sub monitorizare, au crescut cazurile și este sub monitorizarea INSP. Dacă va continua în acest mod, este posibil să se ia decizia la nivelul Institutului Național”, a declarat Raed Arafat. Șeful DSU a subliniat că Institutul Național de Sănătate Publică are în atenție situația din țara vecină, urmând să constate dacă această creștere a numărului îmbolnăvirilor de COVID-19 este ceva temporar sau va continua.

„Nu este pericol de închidere a graniţlor, ci de revenire la izolare”, a spus Raed Arafat, care a sublinat că în situația în care Bulgaria continuă cu panta ascendentă de cazuri noi de COVID-19, s-ar putea lua decizia ca românii care se întorc din vacanțele petrecute în această țară să intre în izolare timp de 14 zile la revenirea în România.

De la începutul pandemiei COVID-19, în Bulgaria au fost înregistrate un număr de numai 3.266 de cazuri de infectare. Dintre acestea doar 172 s-au soldat cu decese.

În ultimele zile, datorită măsurilor de relaxare adoptate de autoritățile din țara vecină, numărul cazurilor de noi infecții a crescut. Astfel, în ultimele şapte zile s-a înregistrat un record de 555 de noi cazuri. Acest lucru i-a determinat pe reprezentanții autorităților medicale să tragă concluzia că, probabil, Bulgaria trece printr-un al doilea val epidemic.

Chiar și așa, începând de luni, autoritățile au decis să renunțe la o parte dintre măsurile menite să protejeze împotriva răspândirii noului coronavirus. Între altele, purtarea măștilor de protecție nu va mai fi obligatorie în magazine și spații comerciale. Obligativitatea va fi menținută doar pentru mijloacele transport în comun, farmacii şi spitale.

De asmenenea, carantina nu va mai fi aplicată în cazul persoanelor revenite din Spania, Italia, Olanda, Irlanda şi Malta, dar rămâne valabilă în cazul celorlalte ţări, cu excepţia Serbiei, Bosniei-Herţegovinei şi Muntenegrului, state pentru care restricțiile au fost ridicate anterior.