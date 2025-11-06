Atac ucrainean cu drone în regiunea Volgograd din Rusia. O persoană și-a pierdut viața

Un atac ucrainean cu drone din timpul nopții a provocat moartea unei persoane în regiunea sudică Volgograd, din Rusia, iat atacul a declanșat un incendiu într-o zonă industrială, potrivit AFP.

Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Botcharov, a anunțat că un civil în vârstă de 48 de ani a fost ucis în urma unui atac cu drone asupra unui bloc rezidențial de 24 de etaje. În urma exploziei, balcoanele clădirii au fost avariate, iar geamurile locuințelor din jur au fost sparte.

Oficialul a precizat că, din cauza căderii de resturi, un incendiu a izbucnit într-o zonă industrială din oraș. Au fost raportate pagube în mai multe cartiere ale orașului.

Forțele ucrainene vizează în mod regulat situri industriale din Rusia prin atacuri cu drone și acte de sabotaj. Țintele frecvente includ căile ferate, rafinăriile de petrol, conductele de hidrocarburi și alte infrastructuri energetice.Guvernatorul Andrei Botcharov a raportat anterior incendii la instalațiile petroliere și energetice din regiunea Volgograd, provocate de atacuri similare.

Volgograd se află la aproximativ 354 de kilometri de granița estică a Ucrainei și la circa 500 de kilometri de teritoriul controlat de forțele ucrainene. Potrivit autorităților locale, atacul este parte a unei serii mai ample de atacuri asupra regiunii, vizând inclusiv rafinăria operată de compania Lukoil, situată la aproximativ 450 de kilometri de linia frontului și esențială pentru aprovizionarea armatei ruse.

Rusia continuă să bombardeze aproape zilnic orașele din Ucraina, într-o ofensivă militară declanșată în februarie 2022. Atacurile au provocat distrugeri semnificative asupra centralelor electrice și infrastructurii de gaze din întreaga țară.

Aceste atacuri au dus la întreruperi de curent pe scară largă și au amplificat temerile privind o iarnă dificilă pentru populație, pe fondul scăderii temperaturilor. Autoritățile ucrainene încearcă să repare infrastructura energetică afectată pentru a menține alimentarea cu energie.