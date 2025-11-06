International

Atac ucrainean cu drone în regiunea Volgograd din Rusia. O persoană și-a pierdut viața

Comentează știrea
Atac ucrainean cu drone în regiunea Volgograd din Rusia. O persoană și-a pierdut viațaSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Un atac ucrainean cu drone din timpul nopții a provocat moartea unei persoane în regiunea sudică Volgograd, din Rusia, iat atacul a declanșat un incendiu într-o zonă industrială, potrivit AFP.

Un atac ucrainean a provocat moartea unei persoane în regiunea Volgograd din Rusia

Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Botcharov, a anunțat că un civil în vârstă de 48 de ani a fost ucis în urma unui atac cu drone asupra unui bloc rezidențial de 24 de etaje. În urma exploziei, balcoanele clădirii au fost avariate, iar geamurile locuințelor din jur au fost sparte.

Oficialul a precizat că, din cauza căderii de resturi, un incendiu a izbucnit într-o zonă industrială din oraș. Au fost raportate pagube în mai multe cartiere ale orașului.

Atacuri repetate ale armatei ucrainene asupra infrastructurii ruse

Forțele ucrainene vizează în mod regulat situri industriale din Rusia prin atacuri cu drone și acte de sabotaj. Țintele frecvente includ căile ferate, rafinăriile de petrol, conductele de hidrocarburi și alte infrastructuri energetice.Guvernatorul Andrei Botcharov a raportat anterior incendii la instalațiile petroliere și energetice din regiunea Volgograd, provocate de atacuri similare.

Fostul coleg de celulă al lui Epstein susține că procurorii i-ar fi oferit libertatea dacă îl incrimina pe Donald Trump
Fostul coleg de celulă al lui Epstein susține că procurorii i-ar fi oferit libertatea dacă îl incrimina pe Donald Trump
Autostrada inaugurată de Ziua Națională. Drum fără semafoare, fără oprire
Autostrada inaugurată de Ziua Națională. Drum fără semafoare, fără oprire
rusia, ucraina

rusia, ucraina / sursa foto: dreamstime.com

Volgograd se află la aproximativ 354 de kilometri de granița estică a Ucrainei și la circa 500 de kilometri de teritoriul controlat de forțele ucrainene. Potrivit autorităților locale, atacul este parte a unei serii mai ample de atacuri asupra regiunii, vizând inclusiv rafinăria operată de compania Lukoil, situată la aproximativ 450 de kilometri de linia frontului și esențială pentru aprovizionarea armatei ruse.

Rusia continuă să atace zilnic Ucraina

Rusia continuă să bombardeze aproape zilnic orașele din Ucraina, într-o ofensivă militară declanșată în februarie 2022. Atacurile au provocat distrugeri semnificative asupra centralelor electrice și infrastructurii de gaze din întreaga țară.

Aceste atacuri au dus la întreruperi de curent pe scară largă și au amplificat temerile privind o iarnă dificilă pentru populație, pe fondul scăderii temperaturilor. Autoritățile ucrainene încearcă să repare infrastructura energetică afectată pentru a menține alimentarea cu energie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:19 - Fostul coleg de celulă al lui Epstein susține că procurorii i-ar fi oferit libertatea dacă îl incrimina pe Donald Trump
08:12 - Rom Braslavski, fost ostatic israelian povestește, în premieră, abuzurile suferite în captivitatea din Gaza
08:04 - Autostrada inaugurată de Ziua Națională. Drum fără semafoare, fără oprire
07:56 - Lupta pentru libertatea lui Constantin Ţuţu. Când ar putea să-şi afle sentinţa fostul deputat
07:49 - Trenuri ultra-rapide între capitalele UE. Rețea feroviară de 450 de miliarde euro
07:44 - Atac ucrainean cu drone în regiunea Volgograd din Rusia. O persoană și-a pierdut viața

HAI România!

Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO

Proiecte speciale