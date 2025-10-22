Atac ucrainean asupra facilităților militare ruse. Armata raportează o „lovitură de succes”

Ucraina a lansat un atac asupra unei fabrici chimice din Rusia folosind rachete Storm Shadow, produse în Marea Britanie, a anunțat marți statul major al armatei ucrainene.

Operațiunea a fost descrisă de autoritățile militare de la Kiev drept „o lovitură de succes” care a penetrat sistemele de apărare aeriană ruse. În același timp, Ucraina evaluează în continuare impactul „masivului” atac.

Sub presiunea sancțiunilor și a sprijinului internațional, Kievul consideră că este esențial să vizeze facilități rusești cu rol strategic în conflictul din Ucraina.

Potrivit armatei ucrainene, fabrica chimică de la Bryansk este „o facilitate cheie a complexului militar-industrial al statului agresor”.

Într-o postare pe rețeaua X, autoritățile militare ucrainene au explicat că unitatea „produce pulbere de pușcă, explozivi și componente pentru combustibilul rachetelor folosite în muniția și rachetele inamice pentru bombardarea teritoriului Ucrainei”.

Până în prezent, autoritățile de la Moscova nu au comentat atacul. Kremlinul a avertizat anterior statele occidentale să nu furnizeze Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune, însă Kievul insistă că astfel de atacuri sunt necesare pentru a limita capacitatea militară rusă.

Atacul ucrainean a avut loc în aceeași zi în care premierul britanic Sir Keir Starmer și alți lideri europeni s-au angajat să „crească presiunea asupra economiei și industriei de apărare rusești”, până când președintele Vladimir Putin „va fi pregătit să încheie pacea”.

The General Staff of Ukraine confirmed that the Defence Forces struck the Bryansk Chemical Plant, including with Storm Shadow missiles. The Bryansk Chemical Plant is an important part of Russia’s military-industrial complex. The facility produces gunpowder, explosives, and… pic.twitter.com/ljsXegFbHe — WarTranslated (@wartranslated) October 21, 2025

Un comunicat comun semnat de liderii Ucrainei, Germaniei, Franței, Italiei, Poloniei, Danemarcei, Finlandei, Uniunii Europene și Norvegiei subliniază că „Ucraina trebuie să fie într-o poziție cât mai puternică – înainte, în timpul și după orice încetare a focului”.

În timp ce Kievul desfășura atacul asupra fabricii din Bryansk, Rusia a lansat un atac aerian asupra capitalei ucrainene, potrivit primarului Vitali Kliciko.

Martorii au auzit explozii care păreau să provină de la sistemele de apărare antiaeriană aflate în acțiune, conform agenției Reuters.

Aceste atacuri survin după o întâlnire la Casa Albă între Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în care Trump a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk.

De asemenea, discuțiile privind posibile negocieri la Budapesta au fost amânate, Trump menționând că nu dorește „o întâlnire pierdută”.

În declarațiile sale, fostul președinte american a precizat că un punct esențial rămâne refuzul Moscovei de a înceta lupta pe linia frontului actual.

Luna trecută, Trump sugerase că Ucraina ar putea „recupera întreaga Ucraină în forma sa originală”, referindu-se la granițele recunoscute internațional.

Rusia a început invazia de amploare a Ucrainei în februarie 2022 și controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv peninsula Crimeea, anexată în 2014.