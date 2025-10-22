International

Atac ucrainean asupra facilităților militare ruse. Armata raportează o „lovitură de succes”

Comentează știrea
Atac ucrainean asupra facilităților militare ruse. Armata raportează o „lovitură de succes”rachete Storm Shadow / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Ucraina a lansat un atac asupra unei fabrici chimice din Rusia folosind rachete Storm Shadow, produse în Marea Britanie, a anunțat marți statul major al armatei ucrainene.

Operațiunea a fost descrisă de autoritățile militare de la Kiev drept „o lovitură de succes” care a penetrat sistemele de apărare aeriană ruse. În același timp, Ucraina evaluează în continuare impactul „masivului” atac.

Sub presiunea sancțiunilor și a sprijinului internațional, Kievul consideră că este esențial să vizeze facilități rusești cu rol strategic în conflictul din Ucraina.

Importanța țintei atacului de la fabrica chimică din Rusia

Potrivit armatei ucrainene, fabrica chimică de la Bryansk este „o facilitate cheie a complexului militar-industrial al statului agresor”.

Cum se înțelege văduva lui Prigoană cu copiii lui. A avut grijă de ei 10 ani
Cum se înțelege văduva lui Prigoană cu copiii lui. A avut grijă de ei 10 ani
Șefa Spitalului Militar, general Florentina Ioniță, vrea să scape de controlul judiciar
Șefa Spitalului Militar, general Florentina Ioniță, vrea să scape de controlul judiciar

Într-o postare pe rețeaua X, autoritățile militare ucrainene au explicat că unitatea „produce pulbere de pușcă, explozivi și componente pentru combustibilul rachetelor folosite în muniția și rachetele inamice pentru bombardarea teritoriului Ucrainei”.

Până în prezent, autoritățile de la Moscova nu au comentat atacul. Kremlinul a avertizat anterior statele occidentale să nu furnizeze Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune, însă Kievul insistă că astfel de atacuri sunt necesare pentru a limita capacitatea militară rusă.

Sprijinul european

Atacul ucrainean a avut loc în aceeași zi în care premierul britanic Sir Keir Starmer și alți lideri europeni s-au angajat să „crească presiunea asupra economiei și industriei de apărare rusești”, până când președintele Vladimir Putin „va fi pregătit să încheie pacea”.

Un comunicat comun semnat de liderii Ucrainei, Germaniei, Franței, Italiei, Poloniei, Danemarcei, Finlandei, Uniunii Europene și Norvegiei subliniază că „Ucraina trebuie să fie într-o poziție cât mai puternică – înainte, în timpul și după orice încetare a focului”.

Replica Rusiei și atacurile asupra Kievului

În timp ce Kievul desfășura atacul asupra fabricii din Bryansk, Rusia a lansat un atac aerian asupra capitalei ucrainene, potrivit primarului Vitali Kliciko.

Martorii au auzit explozii care păreau să provină de la sistemele de apărare antiaeriană aflate în acțiune, conform agenției Reuters.

Aceste atacuri survin după o întâlnire la Casa Albă între Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în care Trump a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk.

De asemenea, discuțiile privind posibile negocieri la Budapesta au fost amânate, Trump menționând că nu dorește „o întâlnire pierdută”.

În declarațiile sale, fostul președinte american a precizat că un punct esențial rămâne refuzul Moscovei de a înceta lupta pe linia frontului actual.

Luna trecută, Trump sugerase că Ucraina ar putea „recupera întreaga Ucraină în forma sa originală”, referindu-se la granițele recunoscute internațional.

Rusia a început invazia de amploare a Ucrainei în februarie 2022 și controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv peninsula Crimeea, anexată în 2014.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:25 - Cristi Chivu, lecție de leadership după 4-0 cu Union: „Echipa trebuia înțeleasă, dar și scuturată”
13:15 - Cum se înțelege văduva lui Prigoană cu copiii lui. A avut grijă de ei 10 ani
13:08 - De la glamour, la închisoare. Influenceră și fostă regină a frumuseții, acuzată de ucidere în San Diego
13:02 - Șefa Spitalului Militar, general Florentina Ioniță, vrea să scape de controlul judiciar
12:52 - Deshumare în dosarul morților suspecte de la Spitalul Pantelimon. Ce caută procurorii
12:45 - Modele torturate de un multimilionar la New York. Cum funcționa rețeaua răului

HAI România!

Ce mai e de zis? Hai LIVE cu Turcescu
Ce mai e de zis? Hai LIVE cu Turcescu
Noua ipoteză despre explozia din Rahova
Noua ipoteză despre explozia din Rahova
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"

Proiecte speciale