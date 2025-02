Atac la Memorialul Holocaustului din Berlin. Un bărbat a fost înjunghiat

Un bărbat a fost înjunghiat la Memorialul Holocaustului din Berlin. Scenele teribile au avut loc vineri seara. Poliția a anunțat că incidentul violent a avut loc în jurul orei 18:00, în partea de nord a monumentului. Atacatorul este căutat de oamenii legii.

Atacul a avut loc într-o zonă apropiată de Ambasada Statelor Unite, în cartierul Berliner Mitte.

Gegen 18 Uhr wurde ein Mann von einem Unbekannten im Stelenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in #Mitte schwer verletzt. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Rettungskräfte betreuen vor Ort mehrere Personen, die das Geschehen mit ansehen mussten. Am Tatort laufen… pic.twitter.com/DNeYLJzgEO

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 21, 2025