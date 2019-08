Aflat într-o vizită în Australia, Nigel Farage, liderul Brexit Party, cea mai populară formațiune britanică (30,5% în alegerile europarlamentare), a susținut un discurs incendiar la Conferința pentru Acțiune Politică Conservatoare din Sidney, la care presa nu a avut acces.

Totuși, The Guardian a putut vedea părți din discurs, iar dezvăluirile sale au provocat un scandal uriaș în Marea Britanie. Farage a fost extrem de laudativ la adresa Reginei Elisabeta („o femeie incredibilă și impresionantă, suntem

ai dracului de norocoși că o avem”), însă fiul și nepotul au fost mototoliți grav.

„În ceea ce-l privește pe fiul său, în ceea ce-l privește pe Charlie Boy și schimbarea climatică, oh, Doamne, oh, Doamne, oh, Doamne… Mama sa, Alteța Regală Regina, era o femeie care bea gin pahar după pahar și suda țigară de la țigară și a trăit până la 101 ani. Tot ce pot să spune este că Charlie Boy are acum 70 de ani… fie ca Regina să trăiască foarte, foarte mult timp.”

Cum a ajuns Harry sub papuc marxist

La scurt timp, ca răspuns la o întrebare despre femeile care nu vor să aibă copii pentru a nu contribui la schimbarea climatică, Farage a comentat decizia ducelui și ducesei de Sussex, Harry și Meghan, de a se limita la doi copii.

„Ei bine, dacă îmi doresc ca Regina să trăiască cât mai mult timp pentru a-l împiedica pe Charlie Boy să devină

rege, îmi doresc ca Charlie Boy să trăiască și mai mult, iar William să trăiască veșnic pentru a-l împiedica pe Harry să devină rege”, a spus el.

„Îngrozitor! Îl țineți minte pe Harry când era tânăr, curajos, nestăpânit, bărbat, care intra în necazuri, care se îmbrăca nepotrivit la petrecerile burlacilor, care bea prea mult și provoca tot felul de scandaluri. Apoi, un ofițer britanic curajos care și-a servit patria în Afganistan. Era cel mai popular tânăr membru al Familiei Regale din ultima sută de ani”, a punctat Farage.

„Și apoi a întâlnit-o pe Meghan și a suferit o prăbușire. Ni s-a spus săptămâna trecută că Meghan și Harry nu vor avea decât doi copii… și că noi toți suntem niște ignoranți în legătură cu problemele Pământului… și că populația globului explodează dar nimeni nu îndrăznește să vorbească despre asta, numeni nu îndrăznește să se ocupe de asta.”, a persiflat politicianul britanic, adăugând:

„Este total irelevant dacă Prințul Harry are doi copii, pentru că acum pe Pământ sunt 2,6 miliarde de chinezi și de indieni.”

O activistă la Buckingam

Când se referă la îmbrăcămintea nepotrivită a Prințului Harry, Farage face probabil aluzie la o petrecere din 2005 la care acesta a venit îmbrăcat în uniformă nazistă. Harry este acum al șaselea pe linia de succesiune la tronul Marii Britanii, după toți copiii Prințului William.

Californiana Meghan Markle este o cunoscută activistă în toate domeniile specifice neo-marxismului contemporan: salvarea planetei, feminism, anti-rasism, minorități etc. Ea profită enorm de pe urma noii sale poziții de membră a Familiei Regale, pentru a-și susține ideile stângiste.

Presa mondenă scrie că ea are o influență covârșitoare asupra lui Harry. În 2008, singurul care a refuzat să aplaude un discurs despre criza climatică ținut de Prințul Charles în Parlamentul European a fost Nigel Farage.

