Preşedintele Pro România, a criticat dur faptul că, spune el, Guvernul și președintele Iohannis bat pasul pe loc în legătură cu măsurile economice ce trebuie luate.

El susține că, în ritmul acesta, România ar pierde în fiecare zi 500 de milioane de euro. „Nu o să ne omoare pe toți virusul. Dar dacă stăm în case și nu repornim economia, asta o să ne omoare pe toți”, a spus liderul Pro România..

„Să stăm toți la Palatul Cotroceni sau la Vila Lac 1, să nu facem nimic, să așteptăm să ne vină salariu. Din păcate, în afară de domnul Iohannis și domnul Orban și alții ai lor, pentru majoritatea românilor asta nu e posibil. În primul rând, de ce pe 15 mai? Eu aș vrea să sărbătorim ziua muncii, 1 mai, prin muncă. Nemții sunt la muncă, spaniolii la fel, Italia a anunțat pe 4 mai.

Termenul folosit de domnul Iohannis e greșit, relaxare. O să avem acest virus până găsim un vaccin, dar dacă durează un an și domnul Iohannis ne ține în case, o să supraviețuiască doar dansul și domnul Orban.

Nu e vorba de relaxare, ci ne adaptăm. Mergem la muncă și repornim economia, dar cu masca, cu mănuși.

Ce nu înțelege domnul Iohannis: România în fiecare zi pierde 500 de milioane de euro. Mai stăm o luna, sunt încă 15 miliarde față de ce am pierdut. Atenție, la mare criză ne-am împrumutat de 20 de miliarde.

Între timp românii văd că nu au voie să lucreze în România, dar în ziua de Paști au plecat de la Sibiu avioane cu muncitori. Nu cred că au plecat că au vrut, dar s-au lămurit că domnul Iohannis nu o să-i lase să muncească în România.

Azi toată propagandă oficială a guvernului a fost ocupată să ne explice că doar Streinu Cercel e de vină. Deciziile în toată lumea le iau responsabilii politici. Specialiștii au păreri. Decizia de a închide țară a fost luată politic și politic o deschizi, în funcție de ce zic medicii, economiștii, poliția, psihologii.

Am învățat ceva. Eu nu am voie doar să critic, asta e dreptul jurnaliștilor și al oamenilor. De câte ori apare o problema spun ce aș face. Am spus încă din 9 martie ce trebuie.

Să va spun o altă poveste aflată azi. Am fost la cumpărături, lume multă, nu prea avea toată lumea masca și mănuși. Acolo cum se respectă regulile alea? A dat domnul Vela o dispensa, numai pentru supermarketuri, că au lobby profesionist, dar atunci de ce nu avem voie și în alte locuri?

Mă sperie că domnul Iohannis, că la domnul Orban nu mai are rost să mă uit, nu are nici acum nici un plan. Nu știe să ne spună din ce o să plătească salarii, pensii, din ce o să mâncăm. Nu ne spune pentru că nu știe.

În loc să ne pregătim să trăim cu acest virus încă o perioada de timp, pentru că așa ne zic medicii și eu îi cred, stăm închiși în case. Sunt victime, vor mai fi, dar nu o să ne omoare pe toți virusul. Dar dacă stăm în case și nu repornim economia, asta o să ne omoare pe toți.

Pentru câteva luni, fiecare țară din UE e pe picioarele sale. Mâine mă duc la parlament, că m-am săturat să le spun altora să iasă din casă și eu să stau să mă uit la camera de la laptop. Trebuie să fac ce zic.

Dacă mă întreabă, zic că plec în Germania la muncă și mă lasă.

Dacă guvernul României cere Germaniei testarea muncitorilor, îi așteptau nemţîi cu teste pe aeroportul din Cluj, nu la Hamburg. Nu au vrut să o facă de ticăloși, că să nu se afle că trimit muncitori în Germania.

Nu cred că l-a sunat doamna Merkel pe domnul Orban, că nu îl bagă în seama. A sunat pe altcineva, domnul Orban doar a fost informat”, a declarat la RomâniaTV, Victor Ponta.