Atac cu rachete „Iskander” în centrul orașului Harkov. Zeci de răniți, printre care și un copil

Un nou bombardament asupra orașului Harkov a dus la rănirea mai multor civili, după ce o clădire de locuințe a fost lovită în plin. Autoritățile ucrainene au anunțat că două rachete Iskander-M au vizat un bloc din districtul Kyivskyi, iar Volodimir Zelenski a făcut din nou apel la partenerii internaționali pentru sprijin în domeniul apărării antiaeriene.

„Inamicul a efectuat un atac asupra centrului orașului Harkov. Au lovit o clădire rezidențială înaltă din cartierul Kyivskyi al orașului. Primele rapoarte indică faptul că există victime și distrugeri substanțiale.”, a transmis primarul Ihor Terekhov.

După incident, președintele Ucrainei a confirmat public faptul că asupra orașului au fost lansate două rachete.

„Un atac rus îngrozitor asupra orașului Harkov. În prealabil, două rachete. Pur și simplu asupra unor clădiri rezidențiale. Una dintre clădiri a fost semnificativ deteriorată. În prezent, o operațiune de salvare este în curs, implicând toate serviciile necesare. (…) Din păcate, acesta este modul în care rușii privesc viața și oamenii – continuă să ucidă, indiferent de toate eforturile depuse de comunitatea internațională și, mai ales, de Statele Unite în procesul diplomatic. Numai Rusia nu dorește încheierea acestui război și face tot ce poate în fiecare zi pentru ca războiul să continue. De aceea, sprijinul pentru Ucraina trebuie să continue și avem nevoie, în fiecare zi, să ne consolidăm apărarea aeriană, pozițiile noastre și să ne protejăm viețile.“, a transmis Zelenski.

Potrivit relatărilor sursei citate, bilanțul a ajuns la 19 persoane rănite. Printre victime se află și un copil de șase luni, iar ceilalți au între 20 și 79 de ani. Majoritatea au suferit traumatisme și tăieturi provocate de suflul exploziei și de fragmentele proiectate, iar medicii au consemnat și un caz de reacție severă la stres.

Harkovul se confruntă constant cu atacuri. La 1 ianuarie, o bombă aeriană ghidată a explodat în apropierea orașului, rănind o persoană și mobilizând rapid echipele de intervenție.

Pe 26 decembrie, lovituri similare au vizat o arteră importantă, provocând moartea a două persoane și rănirea altor trei, dar și distrugeri în locuințe și autoturisme.

Tensiunea s-a resimțit și pe 24 decembrie, când au fost raportate explozii în urma detectării unei rachete sau bombe aeriene îndreptate spre oraș. În aceeași zi, un atac asupra unei centrale termice din apropiere a provocat probleme în alimentarea cu energie electrică.