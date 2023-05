Atac armat într-o școală din Belgrad. Un copil a deschis focul și a omorât cel puțin nouă persoane

Prima victimă a fost chiar paznicul de la intrarea în școală, cu care tânărul s-ar fi luat la ceartă, iar apoi l-a împușcat. Acesta a intrat imediat după în incinta școlii și a deschis focul asupra celor prezenți pe holuri. Arma ar fi fost furată de la tatăl său care o deținea.

Ministerul sârb al Afacerilor Interne a fost anunțat incidentul miercuri, în jurul orei 8.40, după atacul armat de la școala „Vladislav Ribnikar” din Vračar, o zonă de lux din capitala, Belgrad.

E vorba de opt copii care au murit și un paznic, iar momentan nu se știe câte persoane au fost rănite.

