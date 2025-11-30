Atac armat la o petrecere de Ziua Recunoștinței: patru morți și mai mulți răniți în Stockton

Cel puțin patru persoane au murit și alte zece au fost rănite, sâmbătă seara, în urma unor împușcături produse la o petrecere de familie din Stockton, California, în plin weekend prelungit de Ziua Recunoștinței, potrivit AFP.

Biroul șerifului din comitatul San Joaquin a anunțat că aproximativ 14 persoane au fost împușcate, dintre care patru și-au pierdut viața. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, în timpul weekend-ului prelungit de Ziua Recunoștinței.

„Putem confirma că, în acest moment, aproximativ 14 persoane au fost împuşcate şi că patru victime au decedat”, a scris biroul şerifului din comitatul San Joaquin.

Poliția a precizat că ar putea fi vorba de împușcături „țintite”. Autoritățile au transmis că anchetatorii examinează toate posibilitățile pentru a stabili circumstanțele tragediei. Investigațiile sunt în desfășurare.

Impușcăturile au avut loc într-o sală de banchete din spatele unui restaurant Dairy Queen, unde se desfășura o petrecere de familie, a declarat Heather Brent, purtătorul de cuvânt al biroului șerifului.

Victimele, de la minori până la adulți, au fost transportate la spitalele locale, a precizat Brent. Incidentul survine după un atac în Washington, produs miercuri de un cetăţean afgan de 29 de ani, refugiat în Statele Unite din 2021, soldat cu moartea unei tinere soldat și rănirea gravă a unui alt membru al Gărzii Naționale.

Cu mai multe arme de foc în circulație decât locuitori, Statele Unite înregistrează anual o rată ridicată a deceselor cauzate de arme. Crimele în serie rămân un fenomen recurent, în ciuda eforturilor guvernelor succesive de a le reduce.

În 2024, dacă se exclud sinuciderile, cel puțin 16.700 de persoane au fost ucise cu arme de foc. Mulți americani continuă să fie foarte atașați de deținerea armelor, ceea ce complică măsurile de prevenție.