Atac armat în apropiere de Johannesburg. Cel puțin 10 oameni au murit și alți 10 au fost răniți

Un bărbat înarmat a deschis focul într-o localitate din apropiere de Johannesburg și a reușit să omoare cel puțin 10 persoane. De asemenea, alte 10 au fost rănite, potrivit Poliției din provincia Gauteng.

Atacul a avut loc la Bekkersdal, o comunitate situată la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de Johannesburg, într-o zonă cunoscută pentru sărăcia locuitorilor și pentru apropierea de cele mai importante mine de aur din Africa de Sud.

„Unele victime au fost împușcate la întâmplare pe stradă de către persoane necunoscute înarmate”, se arată într-o declarație a autorităților.

În prezent, autoritățile nu au informații legate de identitatea victimelor.

„Zece persoane au murit. Nu avem informații detaliate despre identitatea lor”, a precizat Brig Brenda Muridili, purtătorul de cuvânt al poliției din provincia Gauteng.

#Breaking 🚨Mass shooting in the Bekkersdal Township tavern attack west of #Johannesburg... At least 20 people were shot, 10 killed, after gunmen opened fire at a tavern in #Bekkersdal Township west of Johannesburg, #South_Africa. pic.twitter.com/z7CDkCq9Wt — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 21, 2025

Împușcăturile au avut loc în apropierea unui bar din zonă. Potrivit autorităților, răniții au fost transportați la cel mai apropiat spital.

Acesta este al doilea atac înregistrat în ultimele săptămâni în Africa de Sud. Pe 6 decembrie, persoane înarmate au ucis 12 oameni, inclusiv un copil de trei ani, într-o pensiune din apropierea capitalei Pretoria, într-un loc unde se vindea alcool ilegal.

Africa de Sud, cu o populație de 63 de milioane de locuitori, se confruntă cu o rată foarte ridicată a criminalității, inclusiv una dintre cele mai mari rate ale omuciderilor din lume.

În urmă cu două zile, un atac armat a avut loc la Bondi Beach, Australia, soldat cu cel puțin 12 morți și 29 de răniți, potrivit autorităților. Printre morți s-a numărat și unul dintre presupușii atacatori, în timp ce un al doilea se află în stare critică.

Poliția din statul New South Wales a anunțat că va investiga dacă a existat și un al treilea atacator sau alte persoane implicate în acest act de violență.