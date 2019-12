În Despre viitor. Perspectivele umanităţii, o carte pe cît de succintă, pe atît de captivantă, binecunoscutul om de ştiinţă şi autor de bestselleruri Martin Rees susţine că şansele omenirii depind decisiv de modul diferit în care vor fi abordate problemele zilei de mîine.

Viitorul omenirii e strîns legat de ştiinţă şi de cum vom şti să utilizăm progresul tehnologic. Pentru a evita riscurile, e necesară o gîndire pe termen lung, raţională, globală, colectivă şi optimistă. Progresele din biotehnologie, cibernetică, robotică şi inteligenţa artificială, aplicate cu înţelepciune, ar putea să ne ofere noi puteri ca să depăşim ameninţările ce pîndesc planeta, începînd cu schimbarea climatică şi sfîrşind cu războiul nuclear. În acelaşi timp, viitoarele progrese în ştiinţa spaţială vor permite explorarea sistemului nostru solar şi chiar a ceea ce se află dincolo de el, folosindu-ne de roboţi şi de inteligenţa artificială. Nu va exista niciun „Plan B”, nicio alternativă viabilă, dacă nu vom avea grijă noi înşine de planeta pe care o locuim. Punctele de vedere fascinante asupra unor ştiinţe de ultimă generaţie pe care această carte accesibilă publicului larg le oferă vor captiva orice cititor care vrea să înţeleagă problemele critice ce vor defini viitorul omenirii, atît pe Pămînt, cît şi dincolo de acesta.

Din cuprins:

Pericole și perspective • Amenințări nucleare • Schimbarea climatică • Biotehnologia • Cibertehnologie, robotică și IA • Ce se va întîmpla cu locurile de muncă? • Omenirea în perspectivă cosmică • Spre o eră postumană? • Inteligență extraterestră? • Limitele și viitorul științei

Despre viitor. Perspectivele umanităţii a apărut la Editura Polirom, în traducerea lui Ştefan Bolea, colecția „Hexagon”, și în ediție digitală.

„Despre viitor ne oferă previziuni despre apropiatele dezvoltări tehnologice și ne dă speranța că omenirea are capacitatea de a folosi știința pentru a vindeca o planetă deja rănită și a îmbunătăți viața pe ea… Această colecție de idei atotcuprinzătoare, dar ușor de înțeles ne transmite și ne face să luăm parte la perspectiva optimist-tehnologică a lui Rees privind viitorul omenirii.” (Publishers Weekly)

„Ca incursiune uimitoare printre progresele captivante ale științei și tehnologiei care lansează provocări neliniștitoare societății, Despre viitor este o lectură ideală pentru oricare cetățean al secolului douăzeci și unu.” (Marcia K. McNutt, președinte al National Academy of Sciences)

„O analiză captivantă a celor mai importante probleme cu care se confruntă azi omenirea, impregnată cu discernământ și inundată de speranță și de iubire de oameni.” (Steven Pinker, autor al volumului Enlightment Now)

O încântare intelectuală

„Despre viitor este o încântare intelectuală și o lectură obligatorie pentru orice locuitor de pe planeta Pământ ̶ și chiar dincolo de ea, dacă extratereștrii există. Cu înțelepciune și originalitate, Martin Rees, cel mai reputat astronom în viață, abordează subiecte dintre cele mai importante ̶ viitorul omenirii și progresul științific cu riscurile sale. Perspectiva sa profund personală e unică și provocatoare, iar numeroasele lui anecdote sunt încântătoare. Nu am putut să las cartea din mână.” (Abraham Loeb, Harvard University)

„Cartea lui Martin Rees e ca o busolă necesară care ne ajută să navigăm spre viitor, o fascinantă scrisoare de dragoste pentru cunoaștere și raționalitate, dar și o chemare la arme pentru aceia dintre noi care îndrăznesc să spere la tot binele din lume.” (David Puttnam, producător de film și profesor)

Martin Rees este astrofizician, „Astronomer Royal” din 1995. A fost profesor la Cambridge University și președinte al Royal Society. De același autor: Before the Beginning – Our Universe and Others (1997), Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape the Universe (1999), Our Cosmic Habitat (2001), From Here to Infinity: Scientific Horizons (2011).

Te-ar putea interesa și: