Astăzi se decide viitorul USR PLUS. Cioloș are o șansă împotriva lui Barna

Dacian Cioloș are mari șanse să devină noul președinte al USR PLUS, dat fiind că, potrivit unor surse politice, conduce cu un foarte mic avans în fața lui Dan Barna. Nimic nu este bătut în cuie, iar contracandidatul său mai are la dispoziție câteva ore să recupereze, până la 20.00, când se încheie votarea.