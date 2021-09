Cioloș și-a recunoscut apartenența la organizația lui guru Bivolaru. Liderul USR PLUS a participat la o spirală MISA

Dacian Cioloș a răspuns, astfel, unei întrebări ce i-a fost pusă în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. El a vorbit, pe larg despre faptul că a practicat yoga și a confirmat că a avut legături cu MISA. Europarlamentarul USR PLUS a precizat că la acel moment, când s-a alăturat grupării condusă de Gregorian Bivolaru se afla într-o perioadă în care dorea să asimileze cât mai multe cunoștințe. În acest context, a precizat, a luat parte și la o spirală MISA, alături de alți 10 – 20.000 de adepți ai organizației, din toată țara.

„Cred că am fost la o spirală la mare, o dată, pentru că erau tabere organizate. Erau 10-20.000 de cursanţi în toată ţara pentru că erau cursuri organizate în diferite oraşe din ţară, unde era un instructor. Te înscriai ca la orice curs. Se ţinea la Casa Studenţilor din Cluj şi învăţăm diferite posturi, diferite tehnici de meditaţie. Eram interesat de lucrul acesta, citeam. Aveam acces la biblioteca universitară, la tot felul de cărţi care erau interzise înainte şi eram doritor să învăţ foarte multe, să asimilez foarte multe, să învăț ce se întamplă cu lumea din jurul meu”, a povestit Dacian Cioloş.

Liderul USR PLUS a precizat că nu a avut legături cu Gregorian Bivolaru. Dacian Cioloș susține că a fost unul dintre miile de cursanți care au participat la sesiunile de yoga și nu regretă faptul că a participat la aceste evenimente.

„Toate aberaţiile, tot ce am auzit mai apoi şi ce s-a întâmplat cu Gregorian Bivolaru. Nu am avut nicio legătură cu asta. Am fost unul dintre zecile de mii de cursanţi, o perioadă de câţiva ani şi chiar nu îmi pare rău că am participat. Văd că de câţiva ani de zile multe vedete vorbesc de yoga, de posturi. În Occident lucrurile astea se întâmplă de 30-40 de ani”, a mai spus Dacian Cioloş despre experiența sa în MISA.

Politica nu-i mai permite să facă yoga

În acest context, europarlamentarul a precizat că a renunțat la yoga și la meditație pentru că timpul nu-i mai permite genul acesta de activități. Mai face, din când în când, recunoaște el, „relaxări”, activități care îl ajută să-și adune energia și să-și pună ordine în gânduri.

„Astăzi, nu prea mai am timp să fac meditaţie. Mai fac relaxări. Mă ajută să îmi mai aşez gândurile, să mă relaxez, să mai adun energia, să devin conştient de ceea ce se întâmplă în jurul meu”, a precizat Dacian Cioloș.

Dacian Cioloș se confruntă cu Dan Barna pentru șefia USR PLUS

În prezent, Dacian Cioloș este implicat în competiția pentru câștigarea funcției de președinte al USR PLUS, avându-l contracandidat pe Dan Barna. El a obținut cele mai multe voturi în primul tur de scrutin al alegerilor interne, depășindu-l pe Barna cu aproximativ 3 procente.

Nu a fost suficient, însă pentru a-și asigura victoria deoarece, conform reglementărilor din statutul USR PLUS ar fi avut nevoie de 50% din voturi.