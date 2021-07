După ce a testat piața, cu ajutorul postărilor pe care le-a făcut pe blogul ei, Giulia Nahmany a ajuns la concluzia că din ce în ce mai mulți români sunt interesați de yoga și meditații. Evreică, cu sânge de afacerist, Giulia a conceput o aplicație la care poate avea oricine acces, dacă plătește un abonament lunar.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/17

„Acum lucrez foarte intens la aplicația „Mahaba by Giulia Nahmany” care urmează să fie lansată în luna septembrie. Acolo se vor găsi exerciții de yoga și rețete sănătoase. Eu la începutul pandemiei am deschis un studio de yoga și mi-am dat seama că totul se îndreaptă din ce în ce mai mult spre online și lumea se simte din ce în ce mai confortabil să practice acasă, în liniștea lor. Am pregătit foarte mult conținut și o să lansez această aplicație”, a declarat Nahmany pentru EVZ, sublinind faptul că suma pe care abonații o vor plăti este una modică comparativ cu informațiile pe care le vor primi. „Va fi sub forma unui abonament lunar, pentru că este o muncă titanică în spate și nu o să fie o sumă mare, ci mai mult una simbolică. Adică pentru ceea ce vom oferi acolo și înformațiile valoroase pe care le dăm, chiar merită. Suma va fi infimă pentru beneficiile și viața pe care poate să ți-o schimbe”.

Un maestru spiritual a îndrumat-o către yoga

La rândul ei Giulia a descoperit yoga de la un maestru spiritual pe care l-a găsit la noi în țară și nu în vreo călătorie spirituală prin India. „De doi ani am început să vorbesc despre faptul că fac yoga, dar eu de peste cinci ani de zile trăiesc zilnic cu yoga și meditații. Este parte din viața mea. Adică încă din momentul în care mă trezesc dimineața, și mă trezesc foarte devreme, la 4-5 dimineața, căci atunci este ora cea mai puternică și atunci pot să accesez energii foarte puternice. Momentul când am decis să mă apuc de yoga a fost în România, nu am fost în India sau ceva de genul acesta. România este o țară extrem de spirituală și am avut șansa să-mi cunosc maestrul spiritual care m-a îndrumat în acest sens”, ne-a mai spus Giulia Nahmany.

Video: Răzvan Vălcăneanțu