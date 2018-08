Aspirator vertical e bun? De ce si cat costa? (P)

Aspirator vertical sau clasic? Poate ai observat si tu ca aspiratoarele verticale au castigat foarte mult in popularitate in ultima perioada.





Ce le face sa fie atat de atractive? Care sunt atuurile lor in fata clasicelor aspiratoare robuste, puternice, prevazute cu canistre spatioase de colectare? Afla raspunsul onest in textul de mai jos.

Aspirator vertical

Alaturi de masina de spalat rufe, aparate foto, telefoane mobile, camere video si combinele frigorifice, aspiratoarele se afla in topul celor mai achizitionate produse din Romania.

In fiecare casa exista un aspirator mai performant sau mai putin performant, fiecare avand limitarile sale. Ca sa gasesti un aspirator bun pentru casa ta, pleaca de la ideea ca fiecare tip este potrivit pe felia sa.

In cazul aspiratorului vertical, dintr-o data castigi libertate de miscare, comoditate (nu mai stai cocosat cand faci curat, il asamblezi in cateva secunde si il depozitezi rapid pentru ca e ingust) si cativa bani in plus (pentru ca e mai ieftin decat varianta clasica).

