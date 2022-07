Aspecte ale propagandei euroasiatice în contextul războiului din Ucraina

Astfel, pe Facebook există, în prezent, 10 grupuri publice pro-Putin, cu peste 650.000 membri. În cursul lunii martie 2022 au afișat 16.500 postări, la care s-au înregistrat peste 3,6 milioane de like-uri și comentarii.

În realitate, fanii pro-Putin sunt mult mai puțini: majoritatea au conturi duplicate și comentează încrucișat, „creând aparența unui sprijin larg pentru Putin și Kremlin în umbra invaziei și bazându-se pe conturi neautentice pentru a-și atinge scopul„. Dacă postările s-ar limita la mesaje de laudă la adresa liderului rus, nu ar fi o mare problemă. Dar aceste grupuri difuzează larg, pe Internet, mesaje purtătoare de ură etnică în engleză și rusă, dar și în alte zeci de limbi, inclusiv persană, arabă, cambodgiană și… română.

În contextul războiului de la frontierele noastre de Nord, România este vizată de această campanie de propagandă, componentă informațională a războiului hibrid dus de revizionismul velicorus, de împătimiții ”Rusiei Mari” împotriva Dreptului internațional. În cazul țării noastre, propaganda revizionistă moscovită urmărește să insinueze ideea că Ucraina ”nu merită” să fie susținută, iar România ar trebui să se disocieze de NATO și UE, să-și proclame neutralitatea, ”eliberându-se de sub garanțiile euro-atlantice”. Fiindcă altfel, ar risca să devină și ea țintă.

Precum am văzut, chiar membri ai Parlamentului României au căzut recent în această capcană, uitând (dacă vor fi știut vreodată!) că pentru Imperiul Moscovit, ca și pentru revizionismul hungarist, conceptul de ”neutralitate” nu există: la 06.09.1939 România s-a declarat neutră – ceea ce nu a împiedicat Uniunea Sovietică să ne răpească Basarabia, încurajând (alături de Hitler) Ungaria revizionistă să ne răpească Ardealul de Nord. Să reamintim că Polonia avea un Acord de neagresiune în vigoare cu URSS, atunci când a fost atacată de armatele sovietice (17 septembrie 1939).

Iar în mod similar, Ucraina era beneficiara garanțiilor rusești privind respectarea integrității teritoriale și suveranității sale, prin memorandumul de la Budapesta (5 decembrie 1994), dar atunci când Kremlinul a decis să ocupe Crimeea, toate angajamentele juridice internaționale ale Rusiei n-au valorat nici cât hârtia pe care sunt scrise. Tocmai datorită acestei atitudini constante a Imperiului Moscovit, de nerespectare a Dreptul internațional, și în special nerespectare a statutului de neutralitate, state cu solide tradiții în acest sens, precum Suedia sau Finlanda, în prezent se reorientează în regim de urgență spre aderarea la NATO.

Analiza propagandei revizionist-velicoruse amplu vehiculate prin Facebook, WhatsApp, Tik-Tok, pune în evidență că, deși se străduiește să pară produsul spontan al unor persoane reale, e de fapt un produs mediatic în serie, având la bază așa-numita Doctrină Eurasiatică. Întrucât în mediul colegilor în rezervă și retragere această doctrină este prea puțin cunoscută, iar ei sunt expuși la o propagandă al cărei caracter extremist și purtător de ură etnică uneori nu e perceput adecvat, ne propunem să prezentăm câteva concepte-cheie ale șovinismului velicorus.

Doctrina Eurasiatică – Ideologie extremist-revizionistă, neo-imperialistă, cu dominantă șovin-etnică, elaborată în urmă cu un secol de lingvistul Nikolai Trubețkoy, intelectual rus din emigrația ”albă”. În 1920, el a publicat lucrarea „Europa și Umanitatea”, în care critică în termeni severi colonialismul occidental și eurocentrismul. Pe această bază, Trubețkoy lansează ideea ”eliberării de ideea fixă europeană” și profețește ”crearea unui mare stat euro-asiatic care să se întindă pe două continente, întemeiat pe moștenirea lui Genghis Han”. Adică pe terorism și genocid. În context, Trubețkoy aprecia că popoarele nord-slave (ucraineni, belaruși) nu sunt decât ”individualizări ale culturii rusești”, fețe ale aceleiași identități etnice unice, velicoruse.

În perioada sovietică, șovinismul velicorus a constituit o curiozitate cunoscută numai de câțiva specialiști. După prăbușirea Uniunii Sovietice, teoriile lui Trubețkoy privind ”eurasianismul” au fost relansate de controversatul filosof Alexandr Dughin, fost angajat al KGB, profesor al Universității de Stat din Moscova, a cărui influență în mediile militare și decizionale rusești se întemeiază pe lucrarea sa din 1997, „Bazele Geopoliticii: viitorul geopolitic al Rusiei”.

În viziunea lui Dughin, adversarul ”Lumii ruse” nu mai este Europa, ca pe vremea lui Trubețkoy, ci întreaga Lume Euroatlantică, în frunte cu Statele Unite. Pentru Dughin, existența popoarelor slave diferite de cel rus nu constituie numai ”o minciună”, ci și un obstacol în calea aspirațiilor imperiale moscovite. Mai ales „suveranitatea ucraineană reprezintă un pericol uriaș pentru întreaga Eurasie. Controlul militar și politic total al întregii coaste de Nord a Mării Negre este un imperativ absolut al geopoliticii ruse. Ucraina trebuie să devină o provincie administrativă a Statului centralizat rus... Ucraina reprezintă un pericol enorm pentru toată Eurasia.”

Ideile virulent revizioniste, șovin-velicoruse ale lui Dughin, expuse în zeci de cărți și popularizate în mass media din Rusia și de peste hotare, au pătruns în sfera decidenților de vârf ai Federației Ruse prin adeptul său, Vladislav Surkov, fost director adjunct al Administrației Prezidențiale, fost viceprim-ministru al Rusiei și până în 2020 consilier personal al președintelui Putin. În prezent, cei mai vocali propagandiști ai Doctrinei Eurasiatice sunt publicista Viktoria Nikiforova și politologul Timofei Sergeytsev, ambii difuzând îndemnuri la ura interetnică prin Agenția oficială de știri RIA NOVOSTI (interzisă în Uniunea Europeană tocmai pentru instigările pe care le difuzează). În România, principalul canal de difuzare al acestei doctrine șovine este un oarecare ”Costel Cozma”, al cărui cont Facebook (furat) nu conține date biografice ori fotografii, dar care are peste 250 de prieteni – troli putiniști, evident, care repostează încrucișat textele sale.

”Lumea rusă” și ”Rusia Mare” – constituie axul Doctrinei Eurasiatice. ”Lumea Rusă” cuprinde toate teritoriile unde trăiesc vorbitori ai limbilor slave; expresia e folosită ca sinonim eufemistic pentru Imperiul Rus. În rusă, ”lume” se traduce prin ”мир”, care are și sensul de ”pace”. În anii 1500, Ivan cel Groaznic, întemeietorul Imperiului Moscovit, împărțea statele vecine în ”Cortul Păcii” (supuse Țaratului Moscovei) și ” Cortul Războiului”.

De atunci „русский мир” desemnează Statele supuse Imperiului Moscovit. În viziunea viceprim-ministrului rus Vladislav Surkov, „Lumea rusă este mai mare decât Rusia însăși. Pentru că suntem de fapt un popor dispersat, populația noastră se întinde mult dincolo de granițele noastre. Ce este Lumea rusă pentru mine? Este pretutindeni, acolo unde oamenii vorbesc limba rusă și gândesc ca rușii, respectă cultura rusă“. Rezultă că, într-o viziune aproape islamistă, sunt vizate spre supunere și anexare toate statele „unde oamenii vorbesc limba rusă și gândesc ca rușii, respectă cultura rusă“. În special, toate statele unde se vorbesc limbi slave, sau pe care extremiștii ruși le consideră a fi slave (”limba moldovenească” spre exemplu). Așa cum vom vedea, în viziunea șovinilor velicoruși există un singur popor slav, rușii, orice altă identitate etnică slavă fiind ”mincinoasă”.

”Lumea rusă” e temelia etnică pe care șovinii velicoruși vor ridica din nou Imperiul, Rusia Mare, cuprinzând toate popoarele slave, ale căror state naționale (Ucraina, Belarus, Polonia, Cehia, Slovacia, Serbia etc.) sunt ”nimicuri”. Cum se exprima Alexandr Dughin într-un discurs cu public numeros, în 2012, „Am vărsat mări de sânge, ale noastre și ale altora, pentru a făuri Rusia Mare. Iar Rusia ori va fi din nou grozavă, ori nu va mai fi deloc! Rusia este axul lumii, celelalte State nu sunt decât nimicuri!” Iar trompeta sa din România, ”Costel Cozma”, încearcă să ne convingă că Statul ucrainean e ”nimic”: „Ucraina nu este un Stat declarat și recunoscut oficial în cadrul ONU fiindcă nu și-a declarat și înregistrat frontierele la ONU”. O minciună cât casa.

”Poporul rus” – este, în viziunea doctrinei euroasiatice, singurul popor slav. Cum se exprima recent domnul Putin, „Nu există ucraineni. Toți sunt ruși”. Fiindcă nu există alt popor slav decât poporul rus. Cine crede altceva, este psihopat. Cum ne explică dl. Vladislav Surkov, „Nu există Ucraina. Există ucrainitate. Adică o tulburare mintală specifică. Un entuziasm uimitor pentru etnografie, dus la extrem… Nu există o națiune ucraineană“. Această minciună flagrantă este repercutată, la noi în țară, de ”Costel Cozma”: „Ideea de popor ucrainean a fost a lui Lenin care a impus-o după 1917, creând un stat artificial”. Această concepție ”demonstrează” că nu există altă limbă slavă în afară de rusă. Cine se consideră polonez, belarus, sârb, croat sau bulgar e ”afectat de o tulburare mintală specifică”: toți sunt ruși. Inclusiv românii din Republica Moldova, așa-zișii ”basarabeni” – fiindcă procentul de 27 % cuvinte slave din limba lor, din limba noastră, este suficient ca să fim cu toții declarați psihopați care se cred români. Cu consecințele de rigoare.

”Cultura rusă” și deznaționalizarea – pentru dl. Surkov și ceilalți adepți ai Doctrinei Eurasiatice, Rusia Mare va cuprinde toate acele teritorii ai căror locuitori, slavi, „gândesc ca rușii, respectă cultura rusă“. Nu este vorba să cunoască cultura rusă, ci să o ”respecte”. Fiindcă în accepțiunea șovinilor velicoruși, ”cultura rusă” este purtătoare de valori cărora trebuie să li te supui. Dacă un popor – cel ucrainean sau polonez, spre exemplu – nu acceptă ideea că ”sunt ruși”, înseamnă că ”nu respectă cultura rusă”. Iar cine nu respectă Rusia și cultura sa, cine se crede ucrainean, polonez, sârb sau bulgar, este bineînțeles dușman, ”nazist” și trebuie ”denazificat”. Fiindcă, așa cum subliniază istoricul american Timothy Snyder, „pentru ei, este nazist orice ucrainean care refuză să recunoască că e de fapt rus.”

Iar Timofei Sergeytsev (03.04.2022) precizează: „Denazificarea ulterioară a acestei mase de populație constă în reeducare, care se realizează prin reprimarea (suprimarea) ideologică a atitudinilor naziste și o cenzură strictă: nu numai în sfera politică, ci neapărat și în sfera culturii și educației.” Fiindcă, în viziunea imperialismului velicorus, denazificarea se face prin impunerea ”culturii” ruse și înseamnă de fapt deznaționalizare: „denazificarea va fi inevitabil și o de-ucrainizare”. Iar Viktoria Nikiforova (în articolul său Cum să vindeci ucrainenii de sindromul Stockholm, difuzat de RIA NOVOSTI la 02.04 a.c.) precizează: „După eliberarea Ucrainei, desigur, vor fi necesare o întreagă gamă de măsuri pentru a aduce la fire acest popor bolnav mintal…. Le aducem adevărul. Adevărul este că suntem un singur popor, poporul rus.”

Iar acest „adevăr” impune ca până și numele de Ucraina să fie șters din Istorie, așa cum arată Timofei Sergheytsev: ”Numele Ucraina nu poate fi păstrat ca titlu al vreunei entități de stat”. Aceeași soartă așteaptă și celelalte state europene vizate: chiar în aceste momente, extremiști velicoruși au adus excavatoare și buldozere, ca să demoleze memorialul de la Katyn. Asta e începutul unei noi tentative de a șterge Polonia din Istorie. Exact ca în Ucraina, la Babi Yar.

”Terorismul” Uniunii Europene – Recent, același Timofei Sergeytsev comenta că însăși conștiința națională a ucrainenilor, bielorușilor, polonezilor și ”basarabenilor” nu este decât o „inflație artificială a componentei etnice … o construcție artificială anti-rusă… o deghizare pentru proiectul european nazist”. Fiindcă în viziunea sa, Uniunea Europeană și Statele Unite au ”nazificat” Ucraina, iar acum „deghizează nazismul ca o dorință de independență și o cale europeană (occidentală, pro-americană) de dezvoltare (în realitate – spre degradare)”. Concluzia sa: „Occidentul colectiv este proiectantul, sursa și sponsorul nazismului ucrainean”.

Iar postacul șovin ”Costel Cozma” supralicitează: „Oameni buni, trezirea, Zelenski este o păpușă, Ucraina a fost cumpărată de familia Rottschild, sluga Rabinilor care a cumpărat țara! Occidentul minte cu nerușinare! Zelenski este folosit de NATO și UE, pentru că ei au interese puternice în Ucraina! Știți de ce mass-media globaliștilor este plină de ură și aversiune împotriva lui Putin? Pt că i-a fugărit pe Sooroș și Noua Ordine Mondiala din Ucraina!” (am păstrat grafia originală).

Viktoria Nikiforova adaugă că, în urma acestei ”agresiuni a Occidentului colectiv”, rușii care alcătuiesc ”de fapt” întreaga populație a Ucrainei „au devenit bolnavi psihic” și au ajuns să se considere ucraineni, fiindcă „au fost luați ostatici și au fost spălați pe creier de junta de la Kiev, care le-a spus că Soarele răsare dinspre Occident”. Astfel, rușii din teritoriul ”nazificat” de europeni „au dezvoltat un mecanism de apărare care se numește sindromul Stockholm”: s-au auto-convins că ”teroriștii” europeni au dreptate și au ajuns să se considere ”ucraineni”. Etnie care ”nu există”, fiind doar… nazism: „populația Ucrainei va trebui să înțeleagă acest lucru, pe măsură ce se eliberează de intoxicarea, tentația și dependența așa-zisei alegeri europene“.

Pe blogul profesorului Ion Coja e un comentariu, „Bunii noștri vecini ucrainenii”, care arată consecințele asumării identității etnice ”nazisto-ucrainene”: „Ucrainenii sunt un popor criminal care indiferent ce vremuri ar fi trăit și sub ce regimuri, nu puteau trăi fără sa ucidă. De fapt încă din 1944 mareșalii ruși i-au cerut lui Stalin formarea unui tribunal militar care sa-i judece pe criminalii ucraineni vinovați de genocid si sa-i execute. Ei l-au atenționat pe Stalin ca ucrainenii sunt un popor criminal…” Iar acum, sub influența Uniunii Europene și a SUA, poporul rus din Ucraina a început să se considere ucrainean și, prin urmare, să se comporte ”criminal”.

Așa cum remarcă analistul Florin Negruțiu, sub acest pretext (ucrainean = nazist = criminal) Rusia lui Putin difuzează „Minciuni atât de evidente, încât devin insultătoare pentru orice om mediu alfabetizat. Oamenii morți în Ucraina sunt împușcați din greșeală de ucraineni, înarmați de americani. Nu există niciun război, necum o invazie, ci o operațiune militară limitată de eliberare a populației care dorește unirea cu Rusia. Clădirile civile sunt distruse de ucraineni, care le folosesc drept scut. Civilii sunt aruncați de ucraineni sub șenilele tancurilor eliberatoare și fix sub bombele rusești. Putin duce în Ucraina o operațiune de pacificare. Amenințarea nucleară e, de fapt, un gest de apărare în fața Ucrainei care ar vrea să detoneze o bombă atomică deasupra Moscovei (?!) etc. etc.”

Folosirea minciunii flagrante, grosolane nu este atât de naivă pe cât pare. Ea trimite la Teorema lui Thomas, bine cunoscută psihosociologilor: „Nu contează dacă o situație e adevărată sau nu. Dacă oamenii cred că situația e adevărată, atunci, în consecințele practice, acea situație se va manifesta ca și cum ar fi adevărată.” Supuși acestei avalanșe de minciuni șovine, militarii ruși ajung să-i considere pe ucraineni „criminali naziști”, care nu merită decât un glonț în ceafă. Și astfel apar și se înmulțesc incidentele sângeroase cu iz de etnocid, precum cel de la Bucea.

Imperiul Mondial Rus – Întrucât Uniunea Europeană și Statele Unite și-au permis să „ia ostateci și să spele pe creier” pe unii dintre ruși, convingându-i că sunt ucraineni și transformându-i în ”criminali naziști”, în viziunea lui Timofei Sergeytsev „Rusia a intrat în lupta cu Occidentul pentru viitorul lumii”. Lichidarea Ucrainei și a națiunii ucrainene este o primă bătălie a acestui ”măreț” război contra Occidentului, pentru impunerea unei Noi Ordini Mondiale, de sorginte șovin-velicorusă.

Așa cum arăta cu ani în urmă (2012) Alexandr Dughin, „Imperiul global american se străduiește să aducă toate țările lumii laolaltă, sub controlul său… Suntem ultimul obstacol care-i împiedică să constituie un imperiu global al răului. Agenții lor, protestatarii din Piața Bolotnaya și oamenii lor din cadrul Guvernului fac totul pentru a slăbi Rusia, pentru a ne aduce sub controlul lor total. Pentru a rezista în fața acestei amenințări existențiale, trebuie să ne mobilizăm, să fim uniți!” Fiindcă numai astfel , prin confruntarea cu Occidentul, cu „Inamicul Etern, Rusia ar putea reînvia, ar putea deveni un Imperiu Eurasiatic Mondial”, profețește Dughin.

Va fi chiar acel „mare stat euro-asiatic care să se întindă pe două continente, întemeiat pe moștenirea lui Genghis Han” pe care-l preconiza acum un veac Nikolai Trubețkoy. Un nucleu slav, restul teritorii cucerite – Portugalia, spre exemplu, fiind explicit menționată la nivelul Consiliului de Securitate (echivalentul rus al CSAT) ca Stat care va fi desființat, ocupat și ”denazificat”.

Moștenirea lui Genghis Han – „Eliberarea de intoxicarea, tentația și dependența așa-zisei alegeri europene” va trebui făcută temeinic, pentru ca poporul ucrainean să dispară cu desăvârșire din Istorie. Pentru aceasta, în opinia politologului șovin Timofei Sergeytsev, nu va fi suficient să fie lichidată elita ucraineană, după modelul lichidării elitei poloneze la Katyn. În comentariu său, publicat de agenția de presă oficială rusă RIA Novosti la 03.04.2022, dânsul apreciază că ”Pe lângă elite, o parte semnificativă a maselor, naziști pasivi, complici ai nazismului, sunt și ei vinovați. Ei au susținut și îngăduit puterea nazistă. Vor fi reeducați. Dar elita trebuie lichidată, reeducarea ei este imposibilă.”

Punctul său de vedere a fost imediat preluat de vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul președinte și prim-ministru Dmitry Medvedev: „Un segment pătimaș al societății ucrainene a aderat la concepțiile celui de-al Treilea Reich. Ucraina e un stat nazist, ca și al Treilea Reich, și trebuie denazificată. Rezultatul va fi prăbușirea Statului ucrainean, prim pas al realizării Eurasiei, de la Lisabona la Vladivostok.”

Iar în viziunea lui Sergeytsev, împărtășită de Medvedev, această ”reeducare” va fi una de mână forte: „Vor fi pornite anchetări în masă pentru a stabili responsabilitatea personală pentru crimele de război, crimele împotriva umanității, răspândirea ideologiei naziste și sprijinul pentru regimul nazist. Se va face o lustrație, prin publicarea numelor de complici ai regimului nazist, trimiterea acestora la muncă forțată pentru refacerea infrastructurii distruse ca pedeapsă pentru activitățile naziste, pentru aceia dintre ei care nu vor fi supuși pedepsei cu moartea sau închisorii.”

Deci, de la Lisabona la Vladivostok, arestări în masă, deportări, muncă forțată, pușcării și execuții. Este exact iadul prin care a trecut întreaga Europă Centrală și de Est în anii 1945 – 1960, sub cizma ocupantului ruso-sovietic. Moștenirea lui Ginghis Han, acesta e viitorul Europei, în viziunea vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, dl. Medvedev. Pe toți europeni îi așteaptă „ispășirea vinovăției în fața Rusiei pentru că au tratat-o ​​ca pe un inamic”, adică „trimiterea la muncă forțată pentru refacerea infrastructurii distruse ca pedeapsă pentru activitățile naziste, pentru aceia dintre ei care nu vor fi supuși pedepsei cu moartea sau închisorii.”

”Trădătorii euro-naziști” – În acest Imperiu Eurasiatic Mondial, întemeiat pe moștenirea lui Genghis Han, represiunea velicorusă se va concentra în mod special asupra acelor categorii profesionale, acelor instituții care au permis pătrunderea în Europa de Est și Centrală a intereselor ”euro-naziste”. Iar aceasta se va face, bineînțeles, în cadrul oferit de noi state, ”republici populare” formate prin dezmembrarea statelor europene și integrate Federației Ruse, precum sunt în prezent ”republicile” Osetia, Luhansk sau Doneț, cum ar putea fi mâine Republica Populară Transilvania sau Republica Populară Cisnistria . În aceste teritorii, membre ale Federației Ruse Mari sau ”protectorate” ale acesteia, represiunea va fi, de la Lisabona la Vladivostok, organizată temeinic, cu sprijinul baionetelor rusești. Astfel, în opinia lui Timofei Sergeytsev, „cadrele și organizațiile care sunt instrumentul denazificării în republicile proaspăt denazificate nu pot decât să se bazeze pe sprijinul militar și organizațional direct al Rusiei.”

Și în ce va rămâne din România, în viitoarea ”Republică Populară Federativă Romînă”, represiunea se va concentra, cu sprijinul Armatei ruse și al FSB, asupra instituțiilor trădătoare, care „au vândut țara Uniunii Europene și NATO”. Așa cum precizează postacul-șef pentru România, ”Costel Cozma”, în primul rând este vizat Serviciul Român de Informații: „SRI-ul mai e al României ? Nu se vede … tara e în dezastru și condusa de esuati ! Sau Romania e a SRI-iului ? Ce-ati făcut pentru tara ? Ați dezvăluit acțiunile de distrugere a tarii ? I-ati aplaudat și aparat pe cei de-afara și pe trădătorii din tara !” (am păstrat grafia originalului).

Pentru extremiștii velicoruși, nu există neutralitate, nici la nivel statal și nici la nivel individual. Scopul lor este să lichideze statele Europei și să subjuge prin teroare popoarele vecine. Să nu ne facem iluzii, și românii – de dincoace și de dincolo de Prut – sunt vizați: până să desființeze Portugalia, domnul Medvedev va încerca să desființeze țara noastră. Deci fiecare dintre noi va trebui să cântărească atent și să opteze, cu toate riscurile implicite: fie se poziționează de partea Europei, fie de partea lui Ginghis Han. Altă cale nu e!