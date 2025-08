Monden Asia Expres nu a îmbogățit-o pe Anda Adam. Vedeta s-a întors pe șantier







Anda Adam s-a întors pe șantier, acolo unde face și clipuri pentru eventualii clienți imobiliari la care speră. Nu de alta, dar se pare că Asia Express nu a îmbogățit-o pe artistă.

Cântăreața s-a postat din mijlocul șantierului unde părea să fie prietenă cu mortarul. Nu de alta, dar le arăta posibililor clienți de case cum se treaba chiar ”la firul ierbii”. Sau mai exact al nisipului care numai ce fusese aduse pentru a folosi în construcția. Vedeta le-a explicat fanilor că face vile, în Tunari, la fabulosul preț de 150.000 de euro.

Semn că nici Asia Express nu a fost prea profitabilă, și ce-i în mână nu-i minciună. Doar că acum cu scumpirile, probabil și imobilele s-au aliniat din punct de vedere financiar pieței. Plus că nici în trecut oamenii nu dădeau iama în lucările ei. Artista nu se află la prima tentativă de a face bani din imobiliare. Poate de această data e cu noroc, așa cum a fost la alții.

De altfel, foarte mulți dintre artiști și cântăreți s-au reprofilat în acest sens. Unul dintre cei mai prolifici în domeniu este nimeni altul decât Dorian Popa. Acesta a făcut adevărate cartiere rezindețiale în Domnești, acolo unde și-a construit și casă. Încă de când s-a mutat acolo, Dorian a cumpărat mai mult teren pe care ulterior l-a construit.

Profiturile pentru el au fost colosale. Un alt artist care e implicat în imobiliare este Vali Vijelie. Doar că în ceea ce-l privește are o altă tactică. Nu vinde nimic, dă totul în chirie. În acest fel are câștiguri pe termen lung, chiar dacă nu sunt sume mari dintr-o dată. Și lista poate continua, pentru că aproape toată lumea din spațiul public are legătură cu câte o astfel de afacere. Pare-se că de fapt banii nu vin neapărat de pe scenă, ci din pământ.