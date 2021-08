Asasinii omului de afaceri Constantin „Telu” Chiriță contestă condamnările. Au lovit ca-n filme

Conform jurnaliștilor de la monitoruldevrancea.ro, și rudele omului de afaceri împușcat mortal au depus apel. Familia greu încercată dorește pedepse mai mari sau chiar închisoare pe viață și pentru ceilalți doi criminali.

În motivare, magistrații au reliefat că „modul de gândire și punere în practică a unei astfel de activități infracționale este unul mai neobișnuit în peisajul infracțional din România, ceea ce subliniază periculozitatea inculpaților și impune descurajarea prin aplicarea unor pedepse mai severe”.

Conform documentului citat, ultimul inculpat din dosar este cel care a dat pontul. Totodată, același individ plănuia de mai mult timp să-l jefuiască pe omul de afaceri din județul Vrancea.

Amintim că 22 februarie 2019, Telu a fost împușcat pe pe DJ 205 R, Focșani – Slobozia Ciorăști. El se îndrepta spre domiciliul său, iar criminalii l-au așteptat într-un loc stabilit dinainte. Atacatorii știau că omul de afaceri deține două case de schimb valutar în Focșani și transportă sume mari.

L-au tamponat și apoi l-au împușcat

Astfel, când mai avea doar câteva minute până ajungea acasă, mașina lui Constantin „Telu” Chiriță a fost lovită de mașina asasinilor. Autoturismul criminalilor fusese special întărit pentru a rezista unui impact puternic.

Odată avariat Mercedesul în care se afla Telu, asasinii au deschis focul. Constantin Chiriță n-a avut nicio șansă și a murit pe loc. Judecătorii au reținut că inculpații au decis că victima trebuie „anihilată” pentru a fi deposedată de bani.

”Atacul a durat câteva minute, iar cei doi inculpați aflați în Toyota au părăsit locul crimei fără a reuși să ia vreun ban din cei pe care victima îi avea asupra sa, deoarece pe șosea se apropia o mașină”, au mai notat jurnaliștii locali. Nu a fost singura tentativă de jefuire a lui Telu.

„(…) Conform declarației inculpatului C. C. -I., D. D. D. i-a relatat o situație în care niște prieteni dintre ai lui au vrut să-l deposedeze de bani pe C. C. în fața locuinței lui, l-au așteptat în casa părăsită de lângă acesta și când a oprit mașina și a vrut să deschidă porțile, cei doi au ieșit, victima intrând însă repede în curte și strigându-și soția, a închis poarta mică, iar cei doi au fugit.

Telu a încercat să scape, dar n-a mai avut timp

Această situație (chiar dacă nu este confirmată de soția victimei care putea să nu fie acasă și să nu i se fi povestit) arată că victima avea reacții defensive sigure și rapide, ceea ce se observă și din situația dedusă judecății, când, remarcând foarte repede că nu era vorba despre un accident rutier obișnuit, posibil și după ce a fost împușcată cu primul priectil, aceasta încearcă să părăsească locul făcând manevre de readucere a mașinii într-o poziție care să îi permită plecarea.

De altfel, nici fizicul victimei nu prezenta elemente încurajatoare de a-i lua banii pur și simplu din mână, de exemplu prin smulgerea genții, aceasta întrucât în ciuda vârstei de 61 de ani, se prezenta cu o stare de sănătate bună, după cum l-a prezentat chiar soția acestuia cu ocazia audierii, și cu un fizic robust în raport de datele din expertiza medico-legală.

Toate aceste elemente explică de ce în final inculpații au ales varianta opririi victimei în afara oricărei localități, pe un drum secundar și la o oră când acesta era mai puțin circulat, și unde nu putea fi ajutată, singura posibilitate de a-l opri cu certitudine fiind exact coliziunea auto creată, dar și prin utilizarea de arme de foc, acestea din urmă permițând anihilarea de la distanță a oricărui răspuns în apărare.

(…) Victima nu a apucat să coboare, pentru că a văzut foarte repede că nu se află în fața unui accident rutier normal. Există posibilitatea, așa cum susțin inculpații, să fi deschis portiera și să o fi închis imediat la loc, aspect care nu schimbă datele problemei, rezultând că aceasta a fost de fapt atacată imediat cu armele”, se arată documentul citat de monitoruldevrancea.ro.