Asaltul asupra Capitoliului din Washington va fi comemorat cu evenimente de amploare. Discuțiile cu istoricii și un priveghi cu rugăciune vor marca un an de la atac

Congresul Statelor Unite a decis ca la împlinirea unui an de la asaltul asupra Capitoliului din Washington să organizeze evenimente de comemorare „solemne”. Potrivit informațiilor oferite de DPA, atacul susținătorilor lui Donald Trump va fi comemorat printr-o serie de dezbate cu istorici. În plus, în seara de 6 ianuarie, se va ține un priveghi cu rugăciune.

Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților, a anunțat luni evenimentele care vor avea loc la împlinirea unui an de când mii de extremiști pro-Trump au încercat să anuleze victoria președintelui Joe Biden în alegerile din 2020. A fost o adevărată desfășurare de ordine pentru a ține în frâu mulțimea, iar procesele nu au fost încheia nici la un an de la comiterea asaltului. Scrisoarea transmisă de Pelosi colegilor săi are ca scop informarea pentru congresmenii care intenționează să revină mai devreme la Washington.

Momentan, nu se cunoaște cu exactitate numărul republicanilor care vor participa la „comemorare solemnă”. Oficialul nu a făcut publice cifre sau date cu privire la desfășurarea ceremoniilor pentru a marca un an de la asaltul asupra Capitoliului din Washington.

Evenimentul ar putea atrage noi proteste ale susținătorilor lui Trump, în Congres și în afara acestuia. Loialiștii mișcării MAGA (Make America Great Again – Redați Măreția Americii, slogan electoral folosit de Trump, n.red.) au susținut participanții la revoltă care au fost acuzați de diferite infracțiuni. O parte dintre aceștia au fost condamnați, însă alții își așteaptă judecata.

Comisia Camerei Reprezentanților, care se ocupă de anchetarea atacului din ianuarie, a fost dur criticată de unii parlamentari republicani. Aceștia susțin că instituția desfășoară o vânătoare de vrăjitoare, un demers partinic împotriva lui Trump și a susținătorilor acestuia. Drept răspuns, Comisia a trimis mesaje text în care sugerează că unii congresmeni republicani au fost implicați puternic în efortul mai amplu al lui Donald Trump de a inversa rezultatul alegerilor și în planificarea manifestației care a precedat atacul.