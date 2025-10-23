Artistul din Republica Moldova care face furori în Europa. Are un stil unic

Satoshi, pe numele său real Vlad Sabajuc, este un artist originar din Cahul, Republica Moldova, care a reușit să își construiască o carieră impresionantă pe scena muzicală europeană. Cu un stil unic ce îmbină elemente de trap, rap și nu-metal, Satoshi a captat atenția publicului din România și nu numai.

Vlad Sabajuc a început să cânte încă din clasa a VII-a. A făcut parte din două trupe de muzică rock, unde a fost toboșar și textier. Prima trupă a fost una de adolescenți, care se adunau și cântau acasă, organizând mici concerte locale în Cahul și în afacerea orașului, inclusiv în Iași. A doua trupă a fost la Chișinău, până să înceapă proiectul său solo, Satoshi.

În martie 2020, Satoshi a lansat propriul proiect muzical, iar în februarie 2022 a lansat primul său album de studio intitulat „RUSH”. Printre single-urile lansate și bine primite se numără „Mama mi-a spus”, „Foaie Verde”, „Căștile Mele”, care a fost prezentat în avanpremieră la Urbanist Sessions.

Colaborarea sa cu Carla’s Dreams pentru „Noaptea pe la 3” a avut un impact imens și i-a adus o bază de fani în România.

În 2024, Satoshi a lansat turneul „Sport Tour”, un concept inovator ce îmbină muzica cu mișcarea fizică. Fiecare concert este descris ca un „antrenament cardio pentru suflet”, unde publicul este invitat să se elibereze de stresul cotidian și să se încarce cu energie pozitivă.

Spectacolele sale live, susținute alături de band, oferă o fuziune între stiluri precum drum'n'bass, rock, rap și balade acustice, creând o atmosferă intensă și emoționantă.

Artistul a fost prezent în vara anului 2024 la majoritatea festivalurilor mari din România, precum Neversea, Saga, Beach Please și Untold, unde a fost apreciat pentru energia sa debordantă și pentru abilitatea de a conecta cu publicul. Această expunere i-a consolidat statutul de artist de top în regiune și i-a deschis porțile către o carieră internațională.

Colaborările sale cu artiști consacrați din România și Moldova au fost esențiale în dezvoltarea sa artistică. Influențele sale muzicale variază de la Limp Bizkit și The Prodigy, până la Maks Korzh și Carla’s Dreams, reflectând o diversitate stilistică ce îi permite să abordeze o gamă largă de teme și emoții.

Satoshi rezonează profund cu tineretul din Europa de Est, abordând teme precum vulnerabilitatea, autocritica și dorința de schimbare. Prin muzica sa, el încurajează o lume mai empatică și mai curajoasă, oferind un refugiu sonor celor care se confruntă cu provocările vieții cotidiene.

Privind spre viitor, el plănuiește să își extindă turneul în alte orașe europene, consolidându-și astfel prezența pe scena internațională.