Artileria rusă a bombardat încă o centrală atomică. Kievul acuză Moscova de terorism nuclear. Video

Artileria rusă a lovit centrala nucleară de la Pivdennoukrainsk, din sudul regiunii Mykolaiv. Informația a fost prezentată de Energoatom, conform căruia, reactoarele centralei din Ucraina nu au fost avariate și funcționează normal.

O explozie a avut loc la 300 de metri distanță de reactoare și a avariat clădirile centralei, a precizat Energoatom într-un comunicat de presă. Loviturile au deteriorate, de asemenea, și o centrală hidroelectrică din apropiere, dar și liniile de transmisie.

„La 19 septembrie 20022, la ora locală 2.20 (şi ora României), armata rusă a bombardat zona industrială a Centralei Nucleare Pivdenonoukrainsk. (…) O explozie puternică a avut loc la doar 300 de metri de reactoare”, au anunțat reprezentanții Energoatom, într-o postare pe Telegram, conform APP.

300 meters from the NPP!

russians almost hit the South Ukrainian nuclear power plant.

russia’s nuclear terrorism threatens not only Ukraine, but the whole world. pic.twitter.com/KXwT4vUrJr

— Roman Hryshchuk (@grishchukroma) September 19, 2022