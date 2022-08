Explozii de proporții la o bază militară rusească din Crimeea. O persoană a murit și alte cinci au fost rănite

O sursă din cadrul Ministerului Apărării rus a declarat că producerea exploziilor ar fi survenit în urma încălcării normelor de siguranță în caz de incendiu, conform presei internaționale. Autoritățile din Crimeea au decretat stare de urgență.

Ucrainenii nu au formulat un răspuns cu privire la aceste informații, din care reiese că o persoană a murit din cauza exploziei produse marți la baza aeriană militară, conform lui Serghei Aksionov, șeful administrației ruse din Crimeea.

Alte cinci persoane, printre care un copil, au fost rănite în urma unor explozii de la aerodromul militar, conform „șefului” Ministerului Sănătății din Crimeea, Konstantin Skorupski. Dintre cei cinci răniți, patru au fost deja externați din spital, în vreme ce o persoană are nevoie de o intervenție chirurgicală, conform Hotnews.ro.

The Russian MoD is claiming that these explosions were a result of aviation ammunition detonating, but you can see two different explosions occurring simultaneously in separate areas. https://t.co/cKlXOxgz6I

— Rob Lee (@RALee85) August 9, 2022